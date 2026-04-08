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¿Hay clases el 30 de abril 2026? Esto dice el calendario oficial de la SEP por el Día del Niño

¿Hay clases el día del niño? / Especial
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 13:57 - 08 abril 2026
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Una de las fechas más esperadas por estudiantes genera dudas cada año; esto es lo que realmente establece la SEP

Cada año, el 30 de abril, fecha en la que se celebra el Día del Niño en México, provoca la misma duda entre madres, padres y estudiantes: ¿hay clases o se suspende la jornada escolar?

Para 2026, el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP) ya tiene una respuesta clara, aunque no necesariamente es la que muchos esperan.

El próximo 30 de abril se celebra el Día del Niño. / Pixabay

¿Hay clases el 30 de abril por el Día del Niño?

De acuerdo con el calendario escolar 2025-2026 de la SEP, sí hay clases el 30 de abril, ya que no está considerado como día de descanso obligatorio.

Aunque se trata de una fecha muy importante en México, el Día del Niño no es un feriado oficial, por lo que las actividades escolares continúan con normalidad en todo el país.

Esto significa que estudiantes de preescolar, primaria y secundaria deberán asistir a clases como cualquier otro día del ciclo escolar.

El Día del Niño no es un feriado oficial. / iStock

¿Por qué el 30 de abril aparece en el calendario de la SEP?

Aunque no es un día de suspensión, el 30 de abril sí aparece marcado en el calendario oficial, pero únicamente como fecha conmemorativa.

La SEP establece un mínimo de 185 días de clases en el ciclo escolar, por lo que este tipo de celebraciones se mantienen dentro del calendario para cumplir con el programa educativo.

En la práctica, esto implica que:

  • No se suspenden clases de manera oficial

  • Las escuelas pueden organizar actividades especiales

  • Se pueden realizar festivales, convivios o dinámicas recreativas

Estudiantes de nivel básico deberán asistir a clases con normalidad el 30 de abril en todo México. / SEP

¿Qué hacen las escuelas el Día del Niño?

Aunque las clases no se cancelan, en muchas escuelas el ambiente cambia completamente.

Es común que docentes y directivos organicen:

  • Festivales

  • Juegos y actividades recreativas

  • Convivencias dentro del plantel

Incluso, algunos planteles pueden reducir la carga académica o modificar horarios, aunque estas decisiones dependen de cada escuela.

Algunas escuelas pueden ajustar horarios, pero no cancelar clases por completo. / SEP

¿Cuáles son los días sin clases cercanos al 30 de abril?

Si lo que buscas es un descanso oficial, hay otras fechas cercanas en el calendario escolar:

  • 1 de mayo: Día del Trabajo (suspensión oficial)

  • 5 de mayo: Conmemoración de la Batalla de Puebla

  • Últimos viernes del mes: Consejo Técnico Escolar

Estas fechas sí pueden representar días sin clases para estudiantes de educación básica.

Calendario de la SEP 2026
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