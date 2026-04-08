Suero vitaminado en Sonora: ¿quiénes son las víctimas mortales?

El caso del llamado “suero vitaminado” en Sonora ha generado indignación nacional, luego de que se confirmara la muerte de ocho personas tras presuntamente recibir este tratamiento en una clínica privada en Hermosillo.

Mientras las autoridades investigan lo ocurrido, los nombres, edades e historias de las víctimas han comenzado a salir a la luz, evidenciando el impacto humano detrás de esta tragedia.

El caso del llamado “suero vitaminado” en Sonora ha generado indignación nacional. / iStock

¿Quiénes son las víctimas del suero vitaminado en Sonora?

De acuerdo con información de autoridades estatales, las personas fallecidas acudieron a una clínica con la intención de mejorar su salud, principalmente por temas como cansancio o falta de energía.

Entre las víctimas identificadas se encuentran: Dinora Ontiveros , quien se aplicó el suero en febrero y días después presentó complicaciones graves de salud.

Jesús Héctor Almeida Flores y su hijo Sebastián Almeida Cáñez , quienes acudieron juntos al tratamiento y murieron tras un rápido deterioro físico.

Catalina Figueroa, de 38 años, quien buscaba combatir el cansancio cuando comenzó a presentar síntomas severos.

Las víctimas del suero vitaminado en Sonora. / RS

Zahid Alberto Castro Lagarda , de 22 años, quien recibió el suero incluso en su domicilio y falleció tras complicaciones que se agravaron rápidamente.

Lucero del Carmen Luna Ramírez, de 19 años, la víctima más joven confirmada por las autoridades.

Zahid Alberto Castro Lagarda, de 22 años y Lucero del Carmen Luna Ramírez, de 19. / RS

Además, se confirmó el fallecimiento de otras dos personas que permanecían hospitalizadas, aunque sus identidades no han sido completamente detalladas públicamente.

¿Qué les pasó tras recibir el tratamiento?

Las víctimas comenzaron a presentar síntomas presuntamente días después de la aplicación del suero, aunque en algunos casos el deterioro fue casi inmediato.

Familiares relataron que los pacientes experimentaron afectaciones graves en órganos vitales como hígado y riñones, además de cuadros clínicos que los médicos calificaron como “atípicos”.

Este patrón ha sido clave en la investigación, ya que todas las personas presuntamente recibieron el tratamiento en el mismo lugar o por el mismo médico.

¿Qué investigan las autoridades en Sonora?

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora busca al presunto médico responsable, identificado como Jesús Maximiano “N”, quien presuntamente preparaba y administraba las mezclas.

De acuerdo con las autoridades: es investigado por homicidio culposo y mala praxis médica. Además, se analiza si el problema se originó por una mala preparación del suero, ya que los insumos contaban con permisos sanitarios, lo que apunta a un posible error en su manejo.