Karol G revela temor a perder su visa por hablar de ICE en sus conciertos

La cantante colombiana Karol G volvió a acaparar titulares tras su reciente aparición en la revista Playboy, donde no solo sorprendió con una sesión fotográfica, sino también con declaraciones sobre temas personales y políticos.

En la entrevista, la artista abordó uno de los temas más delicados de su carrera: su postura frente a las políticas migratorias en Estados Unidos y las posibles consecuencias de hablar públicamente sobre ello.

La colombiana explicó por qué ha preferido ser cautelosa al hablar de ICE. / @karolg

¿Qué dijo Karol G sobre ICE en su entrevista?

Durante la conversación, Karol G reveló que ha recibido advertencias para evitar pronunciarse sobre el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Estados Unidos.

La cantante explicó que personas cercanas le han sugerido no hacerlo por miedo a represalias, como la cancelación de su visa.

Además, reconoció que este tipo de situaciones la colocan en una posición complicada, ya que podría convertirse en un “blanco” por expresar su opinión.

Sus declaraciones abren debate sobre los riesgos que enfrentan artistas latinos en EE.UU. / Pixabay

Su sesión en Playboy y el mensaje detrás

Más allá de la polémica, la intérprete también habló sobre su decisión de posar para Playboy, un proyecto que describió como algo personal.

Karol G aseguró que desde joven admiraba a las mujeres que aparecían en la revista y que ahora decidió aprovechar el momento para sentirse segura y empoderada.

Esta sesión forma parte de una etapa importante en su carrera, justo antes de uno de los momentos más relevantes: su participación como una de las artistas principales en el festival Coachella 2026.

Karol G para Playboy. / @playboy, @karolg

¿Por qué la cantante duda en hablar públicamente?

La artista dejó claro que, aunque desea alzar la voz por su comunidad, también busca que su mensaje tenga un impacto real y no solo se quede en declaraciones.

“Tengo un escenario enorme… quiero esperar”, explicó sobre el momento adecuado para pronunciarse.

Karol G también cuestionó si expresiones directas como “ICE fuera” realmente generan cambios o si existen formas más efectivas de apoyar a las personas afectadas.