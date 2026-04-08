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Cateo en Sonora asegura 216 sueros contaminados ligados a la muerte de 8 personas en Hermosillo

El caso es investigado como homicidio por responsabilidad médica en Sonora./ X: @fgjesonora
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 11:51 - 08 abril 2026
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La FGJES decomisó soluciones intravenosas, medicamentos y evidencia clave en una investigación por homicidio por responsabilidad médica vinculada a un médico tratante

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) realizó un cateo en un inmueble de Ciudad Obregón, como parte de las investigaciones relacionadas con la muerte de ocho personas tras la aplicación de sueros vitaminados. La diligencia se llevó a cabo el pasado 7 de abril en un domicilio ubicado en la colonia Centro.

Durante el operativo, las autoridades aseguraron un total de 216 soluciones salinas, de las cuales 178 ya estaban preparadas para su administración y otras 38 se encontraban sin preparar. Además, se incautaron medicamentos, jeringas, equipos de venoclisis y diversos materiales médicos.

La FGJES decomisó medicamentos, jeringas y equipo médico como parte de la investigación./ Fiscalía Sonora

El cateo forma parte de una carpeta de investigación abierta por el delito de homicidio por responsabilidad médica, derivado de los fallecimientos registrados en Hermosillo, presuntamente vinculados con la aplicación de estos tratamientos intravenosos.

¿Qué encontraron en el cateo realizado en Ciudad Obregón?

En el inmueble intervenido también fueron localizados documentos, una libreta con anotaciones y un teléfono celular, elementos que serán analizados como parte de las líneas de investigación. Todo el material fue asegurado siguiendo los protocolos periciales correspondientes.

La diligencia contó con el respaldo de elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), quienes apoyaron en el resguardo del lugar y en el aseguramiento de los indicios encontrados.

La FGJES decomisó medicamentos, jeringas y equipo médico como parte de la investigación./ RS

Las autoridades señalan que el caso está relacionado con un médico tratante, identificado como el Dr. Maximino “N”, quien presuntamente elaboraba y administraba soluciones personalizadas por vía intravenosa. Actualmente, cuenta con una orden de aprehensión por homicidio culposo, derivado de una posible mala práctica médica.

Investigación apunta a contaminación bacteriana

De acuerdo con información dada a conocer por autoridades de salud, los sueros que habrían provocado las muertes podrían estar contaminados con una bacteria, lo que explicaría las complicaciones que derivaron en el fallecimiento de los pacientes.

El titular de Salud, David Kershenobich, informó que esta línea de investigación continúa en análisis, mientras se realizan estudios para confirmar el origen exacto de la contaminación.

Los sueros asegurados podrían estar contaminados con una bacteria, según autoridades de salud./ X
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