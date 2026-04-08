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Saldo a favor SAT 2026: ¿En cuántos días recibirás la devolución de dinero?

En un promedio de tres días el SAT te entregará tu saldo a favor/Pixabay
Geovanni Rodríguez Catarino
Geovanni Rodríguez Catarino 09:08 - 08 abril 2026
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La fecha límite para presentar la declaración anual es el 30 de abril o de lo contrario podrías recibir una multa superior a los 40 mil pesos

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que, como parte del avance en la Declaración Anual 2025 de personas físicas, ya se han autorizado 2 mil 179 millones de pesos en devoluciones de saldo a favor del ISR, beneficiando a 608 mil 119 contribuyentes en todo el país.

El SAT ha comenzado a hacer las devoluciones de dinero para las personas con saldo a favor/SAT

¿Cuánto tarda el SAT en devolver el saldo a favor?

De acuerdo con la autoridad fiscal, el depósito se realiza en un tiempo promedio de tres días, un periodo considerablemente menor al límite de 40 días establecido en el Código Fiscal de la Federación.


Este plazo aplica para quienes presentan su declaración correctamente y cumplen con todos los requisitos, lo que ha permitido agilizar los procesos de devolución en esta temporada fiscal.

Más de 2.6 millones ya presentaron su declaración

El SAT detalló que, con corte a las 8:00 horas del 7 de abril, se han recibido 2 millones 628 mil 571 declaraciones, lo que refleja un avance importante en el cumplimiento de esta obligación fiscal anual.


La institución reiteró su compromiso de realizar las devoluciones en tiempo y forma, conforme a lo establecido en el marco legal vigente.

Requisitos clave para recibir el depósito

Para evitar retrasos o rechazos en la devolución, el SAT señaló que es indispensable cumplir con ciertos puntos al momento de enviar la declaración:

  • CLABE interbancaria correcta (18 dígitos), a nombre del contribuyente

  • Uso de contraseña o e.firma, dependiendo del monto a devolver

  • Tener el RFC activo y localizado


El cumplimiento de estos requisitos permite que el proceso se realice sin contratiempos.

El límite para presentar la declaración anual correspondiente al ejercicio 2025 es el 30 de abril/SAT

¿Qué hacer si no recibes tu dinero?

En caso de que la devolución no se refleje en el tiempo estimado, el contribuyente puede consultar el estatus en el portal del SAT, en la sección “Consulta tu devolución”.

Si la solicitud presenta inconsistencias o es rechazada, existe la opción de corregir la información mediante el Formato Electrónico de Devoluciones (FED).

Fecha límite y posibles multas

El SAT recordó que la fecha límite para presentar la Declaración Anual es el 30 de abril de 2026. Cumplir con esta obligación no solo evita sanciones, sino que también permite recuperar saldos a favor derivados de deducciones y pagos provisionales.


En caso de incumplimiento, las multas pueden alcanzar hasta 41 mil 590 pesos por omisión, además de recargos y posibles restricciones administrativas, como afectaciones en la emisión de facturas o acceso a servicios financieros.

Aquellos que no presenten la declaración anual podrían recibir una muta superior a los 40 mil pesos/Pixabay
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