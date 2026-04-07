¿Te toca saldo a favor del SAT 2026? Estos contribuyentes reciben devolución

Con la llegada de abril, también arranca uno de los momentos más esperados por los contribuyentes en México: la Declaración Anual ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Para muchos, este trámite puede traducirse en dinero extra gracias al llamado saldo a favor, pero no todos tienen derecho a recibirlo.

Las deducciones personales pueden ayudarte a obtener un saldo a favor ante el SAT. / iStock

¿Quiénes reciben saldo a favor del SAT en 2026?

El saldo a favor ocurre cuando una persona pagó más impuestos de los que realmente debía durante el año fiscal. Esto puede suceder, por ejemplo, cuando las retenciones hechas por el patrón superan el impuesto anual o cuando se aplican deducciones personales.

De acuerdo con información fiscal oficial, pueden obtener saldo a favor quienes: Tuvieron ingresos por sueldos y salarios con retenciones mayores al impuesto real

Realizaron deducciones personales como gastos médicos, colegiaturas o intereses hipotecarios

Percibieron ingresos por honorarios, arrendamiento o actividades empresariales y reportaron correctamente sus gastos

También es importante considerar que el saldo a favor no es automático para todos los contribuyentes, ya que depende de la información declarada y de que no existan inconsistencias en los datos.

El SAT puede devolverte dinero si pagaste más impuestos de los que debías durante 2025. / RS

¿Cuándo deposita el SAT el saldo a favor en 2026?

Una de las dudas más comunes es el tiempo de espera para recibir el dinero.

El SAT establece un plazo máximo de hasta 40 días hábiles para realizar la devolución después de presentar la declaración anual correctamente.

Sin embargo, en la práctica, el depósito puede llegar mucho antes: Entre 5 y 15 días hábiles si no hay errores

Incluso en menos de una semana en devoluciones automáticas simples El proceso inicia desde abril, mes en el que las personas físicas deben presentar su declaración correspondiente al ejercicio fiscal 2025.

Presentar tu declaración a tiempo puede acelerar la devolución de impuestos. / RS

Qué necesitas para recibir tu devolución sin problemas

Para que el SAT pueda devolverte el dinero sin contratiempos, es clave cumplir con ciertos requisitos: Presentar la declaración anual del 1 al 30 de abril

Contar con RFC, contraseña o e.firma vigente

Registrar una cuenta bancaria con CLABE a tu nombre

Verificar que la información fiscal sea correcta

Si el sistema detecta errores o inconsistencias, la devolución automática puede rechazarse y el trámite pasará a una revisión manual, lo que alarga el tiempo de espera.