¿Te toca saldo a favor del SAT 2026? Estos contribuyentes reciben devolución
Con la llegada de abril, también arranca uno de los momentos más esperados por los contribuyentes en México: la Declaración Anual ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Para muchos, este trámite puede traducirse en dinero extra gracias al llamado saldo a favor, pero no todos tienen derecho a recibirlo.
¿Quiénes reciben saldo a favor del SAT en 2026?
El saldo a favor ocurre cuando una persona pagó más impuestos de los que realmente debía durante el año fiscal. Esto puede suceder, por ejemplo, cuando las retenciones hechas por el patrón superan el impuesto anual o cuando se aplican deducciones personales.
De acuerdo con información fiscal oficial, pueden obtener saldo a favor quienes:
Tuvieron ingresos por sueldos y salarios con retenciones mayores al impuesto real
Realizaron deducciones personales como gastos médicos, colegiaturas o intereses hipotecarios
Percibieron ingresos por honorarios, arrendamiento o actividades empresariales y reportaron correctamente sus gastos
También es importante considerar que el saldo a favor no es automático para todos los contribuyentes, ya que depende de la información declarada y de que no existan inconsistencias en los datos.
¿Cuándo deposita el SAT el saldo a favor en 2026?
Una de las dudas más comunes es el tiempo de espera para recibir el dinero.
El SAT establece un plazo máximo de hasta 40 días hábiles para realizar la devolución después de presentar la declaración anual correctamente.
Sin embargo, en la práctica, el depósito puede llegar mucho antes:
Entre 5 y 15 días hábiles si no hay errores
Incluso en menos de una semana en devoluciones automáticas simples
El proceso inicia desde abril, mes en el que las personas físicas deben presentar su declaración correspondiente al ejercicio fiscal 2025.
Qué necesitas para recibir tu devolución sin problemas
Para que el SAT pueda devolverte el dinero sin contratiempos, es clave cumplir con ciertos requisitos:
Presentar la declaración anual del 1 al 30 de abril
Contar con RFC, contraseña o e.firma vigente
Registrar una cuenta bancaria con CLABE a tu nombre
Verificar que la información fiscal sea correcta
Si el sistema detecta errores o inconsistencias, la devolución automática puede rechazarse y el trámite pasará a una revisión manual, lo que alarga el tiempo de espera.