¡De lujo! Neuer y Kane regresan al once titular del Bayern para enfrentar al Real Madrid

Bayern Múnich visita este martes 7 de abril a Real Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu como parte de la Ida de los Cuartos de Final de la UEFA Champions League. Uno de los detalles más importantes en su alineación es la presencia de dos de los más importantes en el plantel de Vincent Kompany.

Después de haber superado temas de lesiones, El líder de la Bundesliga contará con la presencia de su portero y su delantero titular, quienes habían estado ausentes en los últimos partidos del cuadro teutón.

Manuel Neuer regresa a la oncena de los bávaros | EFE

¿Cuál es la alineación del Bayern contra Real Madrid?

El equipo bávaro saltará a la cancha del Bernabéu para comenzar la Eliminatoria en contra del Real Madrid con uno de los regresos más esperados, pues Manuel Neuer vuelve a la titularidad después de quedar fuera en el final del 2025 y algunos partidos de los primeros meses de este 2026.

Acompañado en zona baja, el portero campeón del mundo en Brasil 2014 estará con Josip Stanisic, Jonathan Tah, Dayot Upamecano y Konrad Laimer, mientras que para el mediocampo contará con la presencia de Aleksandar Pavlović y Joshua Kimmich.

En el eje de ataque, los alemanes dirigidos por Vincent Kompany tienen a cuatro jugadores, con un regreso incluido: Luis Díaz estará por la banda de la izquierda jugando a perfil cambiado, Serge Gnabry jugará detrás del delantero y Michael Olise estará por la banda de la derecha; el delantero titular, quien también está de regreso es Harry Kane.

Our line up for tonight’s match in Madrid! 👊❤️ pic.twitter.com/bewojnvNuH — FC Bayern (@FCBayernEN) April 7, 2026

¿Cómo alinea el equipo merengue?

Por su parte, el Real Madrid afronta este partido con una baja demasiado importante, o al menos en la portería, caso contrario al de su rival de esta llave, pues Thibaut Courtois no podrá estar presente, mientras que Andriy Lunin se queda con ese puesto titular en el marco del máximo ganador de 'La Orejona'.

Los defensas de este día serán Trent Alexander-Arnold por la banda derecha, Álvaro Carreras por el sector izquierdo y los dos centrales Antonio Rüdiger y Dean Huijsen, dejando en la banca a gente como Dani Carvajal, Eder Militao o incluso David Alaba, un ex del Bayern Múnich.

En el medio terreno jugará Federico Valverde, quien además será el capitán, Aurelien Tchouaméni y el más joven del equipo Thiago Pitarch; ya en el ataque se encuentran Arda Güler, recién clasificado a la Copa del Mundo por la banda de la derecha, Vinícius Jr. por la izquierda y otro regreso en el centro, pues Kylian Mbappé encabeza de nueva cuenta una alineación merengue.

El arbitraje de este duelo estará a cargo del colegiado inglés Michael Oliver, al igual que sus compatriotas James Mainwaring y Stuart Burt en las bandas como árbitros asistentes; el cuarto árbitro también es inglés con Jarred Gillett encargado de esa zona. El VAR se encuentra a cargo de un italiano como Marco Di Bello.