Vetan a Kanye West en Reino Unido y cancelan el Wireless Festival 2026

Lo que prometía ser uno de los festivales más grandes del verano en Europa terminó en cancelación total. La participación de Kanye West desató tal nivel de polémica que autoridades del Reino Unido tomaron una decisión contundente que cambió todo el panorama.

Kanye West fue vetado en Reino Unido tras la polémica por sus declaraciones. / AP

¿Por qué vetaron a Kanye West en Reino Unido?

El gobierno británico decidió negar la entrada al rapero, legalmente conocido como Ye, tras evaluar su historial de declaraciones polémicas.

De acuerdo con autoridades del Ministerio del Interior, su presencia “no sería beneficiosa para el bien público”, motivo por el cual se rechazó su autorización de viaje.

La decisión está vinculada a sus comentarios antisemitas realizados en años recientes, los cuales han generado críticas internacionales y presión política en Reino Unido.

Incluso figuras públicas y líderes políticos expresaron preocupación por su participación en el festival, lo que aumentó la presión para impedir su presentación.

La polémica en torno a Kanye West sigue impactando su carrera a nivel global. / AP

Cancelación del Wireless Festival: qué pasó

La consecuencia fue inmediata: al no poder contar con su artista principal, el Wireless Festival 2026 fue cancelado en su totalidad.

Los organizadores confirmaron que el evento no se llevaría a cabo y que todos los boletos serán reembolsados automáticamente.

El festival, que se realiza en Londres desde 2005 y es uno de los eventos más importantes del hip-hop en Europa, tenía previsto reunir a miles de asistentes durante julio.

Sin embargo, la controversia ya había escalado antes de la cancelación, con patrocinadores retirándose y crecientes críticas por haber incluido al artista en el cartel.

La ausencia del artista principal dejó sin viabilidad al festival completo. / AP

El contexto: polémicas que siguen afectando a Kanye West

En los últimos años, Kanye West ha estado en el centro de múltiples controversias por declaraciones y acciones que han impactado su carrera.

Aunque el artista ha ofrecido disculpas públicas y ha asegurado que busca un cambio, incluso manifestando su intención de dialogar con comunidades afectadas, la reacción internacional sigue siendo crítica.

Este episodio refleja cómo su imagen pública continúa influyendo directamente en sus oportunidades profesionales, incluso en escenarios internacionales.