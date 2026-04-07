CURP Biométrica en México: dónde tramitarla, requisitos y para qué sirve

La implementación de la CURP Biométrica en México ha generado dudas entre la población debido al uso de datos personales sensibles y su integración en un nuevo sistema de identidad nacional. Este documento representa una evolución del formato tradicional al incorporar tecnología avanzada para fortalecer la identificación de los ciudadanos.

A diferencia de la CURP convencional, esta nueva versión incorpora una captura completa de rasgos biométricos, realizada por personal del Registro Civil. El procedimiento integra medidas de seguridad similares a las de documentos internacionales, pero con la ventaja de que el trámite será gratuito.

Durante el registro se recaban elementos como las 10 huellas dactilares, el escaneo del iris de ambos ojos, una fotografía facial de alta calidad y la creación de una firma digital, lo que permite contar con un sistema más seguro y preciso.

En la Ciudad de México, uno de los principales puntos está en Londres 101, colonia Juárez./ RS

¿Qué incluye la nueva CURP Biométrica?

Una vez concluido el proceso, el documento contará con firma electrónica, la imagen del titular y un código QR que enlaza directamente con la información biométrica almacenada.

La clave mantendrá datos como nombre, fecha de nacimiento, sexo y entidad de origen, pero se reforzará con nuevos elementos como la homoclave única y la validación oficial ante el Registro Nacional de Población (Renapo).

Este rediseño busca mejorar la seguridad en la identificación oficial y facilitar su uso en trámites, reduciendo riesgos como el robo de identidad y agilizando procesos administrativos.

El nuevo documento contará con firma electrónica y código QR para validar identidad./ RS

¿Para qué servirá la CURP Biométrica?

La finalidad principal de este documento va más allá de la modernización. Forma parte de una estrategia nacional para fortalecer la identificación de personas y contribuir en la búsqueda de personas desaparecidas, mediante la integración de información en una plataforma centralizada.

Esta plataforma conectará bases de datos de distintas instituciones, permitiendo a autoridades como fiscalías y organismos de seguridad realizar verificaciones en tiempo real.

Además, la CURP Biométrica permitirá hacer más eficientes los trámites en dependencias gubernamentales y entidades financieras, al contar con un sistema de validación más confiable.

El trámite deberá realizarse de forma presencial en módulos del Registro Civil y oficinas habilitadas por el Renapo en distintas entidades del país. En la Ciudad de México, uno de los principales puntos de atención se ubica en Londres 101, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

Autoridades buscan fortalecer la identificación de personas y combatir delitos con este sistema./ RS