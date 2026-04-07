Credencialización del Servicio Universal de Salud inicia el 13 de abril: adultos mayores serán los primeros

El Gobierno federal anunció que el próximo 13 de abril de 2026 iniciará el proceso de credencialización del Servicio Universal de Salud, una estrategia que busca garantizar el acceso a servicios médicos para toda la población en México.

En la primera etapa, el programa estará dirigido a personas adultas mayores de 85 años, quienes serán las primeras en recibir esta credencial que permitirá su identificación dentro del sistema de salud pública.

Las autoridades detallaron que esta fase inicial tiene como objetivo atender a uno de los sectores más vulnerables, facilitando su acceso a consultas, medicamentos y atención médica sin complicaciones administrativas.

El registro busca garantizar el acceso a atención médica universal para la población./ X

¿Quiénes pueden registrarse y cuáles son los requisitos?

De acuerdo con la información oficial, el registro comenzará con personas de 85 años en adelante, quienes deberán cumplir con ciertos requisitos básicos para obtener su credencial.

Entre los documentos solicitados se encuentran una identificación oficial vigente, la CURP y un comprobante de domicilio, con el fin de validar los datos de los beneficiarios dentro del nuevo sistema.

El proceso se llevará a cabo de manera gradual, por lo que posteriormente se ampliará a otros grupos de edad hasta cubrir a toda la población. Las autoridades destacaron que la meta es lograr un sistema de salud más ordenado, eficiente y accesible.

Entre los requisitos destacan INE, CURP y comprobante de domicilio para completar el trámite./ X

Arranque gradual del nuevo sistema de salud

La implementación de esta credencial forma parte de una estrategia más amplia para consolidar el Servicio Universal de Salud, con el que se busca mejorar la cobertura médica en el país.

Además, el gobierno subrayó que este mecanismo permitirá tener un mejor control de los pacientes, sus historiales clínicos y la distribución de recursos en hospitales y centros de salud.

Con este arranque, México da un paso importante hacia la integración de un sistema sanitario más incluyente, en el que la atención médica universal sea una realidad progresiva para todos los ciudadanos.