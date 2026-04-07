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Futbol

Vinicius defiende a Mbappé y afirma tener una "conexión increíble" con él dentro y fuera de la cancha

Vinicius Jr celebra un gol con Real Madrid | AP
Esteban Gutiérrez 09:03 - 07 abril 2026
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El delantero del Real Madrid, Vinícius Júnior, ha hablado con franqueza sobre su relación con Kylian Mbappé, asegurando que su vínculo es “increíble” a pesar de las críticas externas.

A pesar de las voces que sugieren que la coexistencia de Vinícius y Mbappé ha desequilibrado tácticamente al Madrid, el brasileño insiste en que su sociedad está dando frutos. 

El jugador de 25 años restó importancia a las críticas sobre la falta de armonía y destacó que tienen una gran “conexión” tanto dentro como fuera de la cancha.

Vinicius celebrando en el Derbi Madrileño | AP

‘Vini’ también aprovechó el momento para mandar un mensaje de unidad en un momento clave de la temporada, pues el Madrid aún pelea por LaLiga y la Champions League.

“La gente dice muchas cosas, pero Kylian siempre ha marcado goles y nos ha ayudado. Tenemos que estar compenetrados mañana; tengo una conexión increíble con él dentro y fuera del campo.

“Por supuesto que me molestan (las críticas), y tenemos que entender lo que quiere el club. No podemos cambiar lo que viene de fuera. Si estamos juntos, hacemos que el equipo sea mejor”, dijo en conferencia de prensa previo al duelo de ida frente al Bayern Munich.

Mbappé celebra un gol con Real Madrid | AP
Mbappé celebra un gol con Real Madrid | AP

Sus números en la temporada

Si bien la temporada 2025/26 no ha sido la mejor para los merengues, el rendimiento individual de Vinicius y Mbappé es de lo más destacado del equipo de Álvaro Arbeloa.

El delantero francés, sin duda, ha sido el mejor jugador madrileño en la campaña con 38 goles y cinco asistencias en 36 partidos disputados en todas las competencias. Por su lado, el sudamericano registra 17 anotaciones y 10 asistencias en 44 compromisos.

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