Real Madrid vs Bayern Múnich: ¿Dónde y cuándo ver los Cuartos de Final de la Champions League?

El Real Madrid recibirá al Bayern Munich en un emocionante encuentro correspondiente a la Champions League de la temporada 2025/2026. El partido está programado para el 7 de abril de 2026 a las 13:00 horas en el Estadio Bernabeu. El árbitro designado para dirigir este importante duelo europeo será Michael Oliver, quien tendrá la responsabilidad de impartir justicia en este enfrentamiento de alto nivel.

En la actual fase de la Champions League, el Bayern Munich se encuentra en una posición privilegiada, ocupando el segundo lugar con 21 puntos tras 8 partidos disputados. Los bávaros han mostrado un gran rendimiento ofensivo con 22 goles a favor y solo 8 en contra. Por su parte, el Real Madrid ocupa la novena posición con 15 puntos en los mismos 8 encuentros, habiendo anotado 21 goles pero recibiendo 12. Esta diferencia de 6 puntos entre ambos equipos hace que este partido sea crucial para los madridistas si quieren mejorar su posición en la tabla, mientras que el Bayern buscará consolidarse en los puestos de privilegio.

El Real Madrid llega a este encuentro con un balance de cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco partidos. Los blancos cayeron sorpresivamente ante el Mallorca por 2:1 el 4 de abril de 2026 en LaLiga, pero antes habían conseguido importantes triunfos: vencieron al Atlético Madrid por 3:2 el 22 de marzo, lograron una victoria a domicilio ante el Manchester City por 1:2 el 17 de marzo en Champions League, golearon al Elche por 4:1 el 14 de marzo, y previamente habían derrotado al Manchester City por 3:0 el 11 de marzo. Por su parte, el Bayern Munich presenta un impresionante registro de cuatro victorias y un empate. Los bávaros vencieron al Freiburg a domicilio por 2:3 el 4 de abril, golearon al Union Berlin por 4:0 el 21 de marzo, aplastaron al Atalanta por 4:1 el 18 de marzo en Champions League, empataron 1:1 con el Bayer Leverkusen el 14 de marzo, y anteriormente habían conseguido una contundente victoria por 1:6 ante el Atalanta el 10 de marzo.

En los últimos cinco enfrentamientos entre ambos equipos, el balance es favorable al Real Madrid con dos victorias, dos empates y una derrota. El encuentro más reciente tuvo lugar el 8 de mayo de 2024 en la Champions League, donde el Real Madrid se impuso por 2:1. Previamente, el 30 de abril de 2024, ambos equipos empataron 2:2 en Múnich también por Champions League. El 21 de julio de 2019, el Bayern Munich venció al Real Madrid por 3:1 en la Copa de Campeones. El 1 de mayo de 2018, igualaron 2:2 en Madrid por Champions League, mientras que el 25 de abril de 2018, el Real Madrid se impuso por 1:2 en Múnich. Este historial muestra la intensidad y equilibrio que caracteriza a estos enfrentamientos de alto nivel europeo.

Vinicius Junior se presenta como la gran figura del Real Madrid para este encuentro. El extremo brasileño ha sido fundamental en el esquema ofensivo de los blancos, destacando por su velocidad y capacidad para desequilibrar en el uno contra uno. Su rendimiento en la Champions League ha sido sobresaliente, convirtiéndose en el principal generador de peligro del equipo madridista. Por parte del Bayern Munich, Aleksandar Pavlovic emerge como la revelación del conjunto bávaro. El joven centrocampista de apenas 21 años ha mostrado una madurez impropia de su edad, controlando el tempo del juego y aportando equilibrio al mediocampo alemán. Su capacidad para recuperar balones y distribuir el juego será clave para contrarrestar el poderío ofensivo del Real Madrid en el Bernabéu.

¿DÓNDE Y CUÁNDO VER REAL MADRID VS BAYERN MÚNICH?