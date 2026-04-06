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La Oficina tendrá segunda temporada tras éxito en México: ¿Cuándo se estrena?

Ya es un hecho que la serie La Oficina tendrá segunda temporada/Prime Video
Geovanni Rodríguez Catarino
Geovanni Rodríguez Catarino 12:58 - 06 abril 2026
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Amazon Prime Video ya preparara la nueva entrega con más personajes, romances y sorpresas

Mucha atención, porque fue confirmada la segunda temporada de La Oficina, la serie de Amazon Prime Video adaptada del éxito mundial británico The Office, pero con humor mexicano, que se ha convertido en uno de los mayores éxitos de streaming en lo que va de 2026.

La versión mexicana de La Oficina ha sido todo un éxito en cuestión de semanas/Prime Video

El éxito de La Oficina en México y Latinoamérica

Fue el pasado 13 de marzo cuando se estrenó la primera temporada de La Oficina, dirigida y producida por Gaz Alazraki, con el respaldo de Amazon MGM Studios y Máquina Vega.


La serie tiene como protagonista a Fernando Bonilla (Jerónimo Ponce III) y cuenta con un elenco de nuevos talentos como:

  • Elena del Río (Sofi)

  • Fabrizio Santini (Memo)

  • Alejandra Ley (Abi)

  • Alexa Zuart (Mine)


En pocas semanas, la versión mexicana de The Office —original de 2001— se convirtió en el título más visto de Amazon Prime Video en México y en varias partes de Latinoamérica.

Rápidamente se convirtió en nuestro título más visto en Prime Video en México y, lo que es más importante, se mantuvo: el público sigue descubriéndola y hablando de ella mucho después de su lanzamiento”, declaró a Variety Javiera Balmaceda, directora de producciones originales locales de Amazon MGM Studios para Latinoamérica, Canadá y Australia.

Habrá segunda temporada: lo que se sabe

Gracias a este éxito, Amazon Prime Video producirá la segunda temporada, la cual se grabará nuevamente en el Estado de México, aunque aún no hay fecha de estreno.

(Los guionistas ya están) desarrollando lo que más gustó de la primera temporada, profundizando aún más en los personajes y en el tipo de humor laboral que tanto gustó al público”, agregó Balmaceda a Variety.
La versión original de The Office salió al aire en 2001 en Reino Unido/Prime Video

Nuevos personajes, romances y más caos

Sobre la segunda temporada de La Oficina, se adelantó que habrá nuevos personajes, romances inesperados y más conflictos laborales.

Todo se vuelve más extraño, y a la vez, más cercano. Expandimos el universo, resolvemos el caos que dejamos atrás e introducimos nuevos personajes que revolucionan las cosas. Romances inesperados en la oficina, un conglomerado francés de telenovelas y, tal vez, hasta un caballo en la oficina. "La Oficina" se adentra en terrenos cada vez más absurdos, pero de una forma extrañamente familiar si alguna vez has trabajado en México”, declaró Marcos Bucay, showrunner de la serie.
La nueva entrega de La Oficina realizará grabaciones en el Estado de México/Prime Video

¿Dónde ver La Oficina?

La Oficina está disponible en Amazon Prime Video. La primera temporada consta de ocho capítulos, con una duración de entre 27 y 30 minutos cada uno.

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