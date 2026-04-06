La Oficina tendrá segunda temporada tras éxito en México: ¿Cuándo se estrena?

Mucha atención, porque fue confirmada la segunda temporada de La Oficina, la serie de Amazon Prime Video adaptada del éxito mundial británico The Office, pero con humor mexicano , que se ha convertido en uno de los mayores éxitos de streaming en lo que va de 2026.

La versión mexicana de La Oficina ha sido todo un éxito en cuestión de semanas/Prime Video

La versión mexicana de La Oficina ha sido todo un éxito en cuestión de semanas/Prime Video

El éxito de La Oficina en México y Latinoamérica

Fue el pasado 13 de marzo cuando se estrenó la primera temporada de La Oficina, dirigida y producida por Gaz Alazraki, con el respaldo de Amazon MGM Studios y Máquina Vega.



La serie tiene como protagonista a Fernando Bonilla (Jerónimo Ponce III) y cuenta con un elenco de nuevos talentos como:

Elena del Río (Sofi)

Fabrizio Santini (Memo)

Alejandra Ley (Abi)

Alexa Zuart (Mine)



En pocas semanas, la versión mexicana de The Office —original de 2001— se convirtió en el título más visto de Amazon Prime Video en México y en varias partes de Latinoamérica.