La Oficina tendrá segunda temporada tras éxito en México: ¿Cuándo se estrena?
Mucha atención, porque fue confirmada la segunda temporada de La Oficina, la serie de Amazon Prime Video adaptada del éxito mundial británico The Office, pero con humor mexicano, que se ha convertido en uno de los mayores éxitos de streaming en lo que va de 2026.
El éxito de La Oficina en México y Latinoamérica
Fue el pasado 13 de marzo cuando se estrenó la primera temporada de La Oficina, dirigida y producida por Gaz Alazraki, con el respaldo de Amazon MGM Studios y Máquina Vega.
La serie tiene como protagonista a Fernando Bonilla (Jerónimo Ponce III) y cuenta con un elenco de nuevos talentos como:
Elena del Río (Sofi)
Fabrizio Santini (Memo)
Alejandra Ley (Abi)
Alexa Zuart (Mine)
En pocas semanas, la versión mexicana de The Office —original de 2001— se convirtió en el título más visto de Amazon Prime Video en México y en varias partes de Latinoamérica.
Rápidamente se convirtió en nuestro título más visto en Prime Video en México y, lo que es más importante, se mantuvo: el público sigue descubriéndola y hablando de ella mucho después de su lanzamiento”, declaró a Variety Javiera Balmaceda, directora de producciones originales locales de Amazon MGM Studios para Latinoamérica, Canadá y Australia.
Habrá segunda temporada: lo que se sabe
Gracias a este éxito, Amazon Prime Video producirá la segunda temporada, la cual se grabará nuevamente en el Estado de México, aunque aún no hay fecha de estreno.
(Los guionistas ya están) desarrollando lo que más gustó de la primera temporada, profundizando aún más en los personajes y en el tipo de humor laboral que tanto gustó al público”, agregó Balmaceda a Variety.
Nuevos personajes, romances y más caos
Sobre la segunda temporada de La Oficina, se adelantó que habrá nuevos personajes, romances inesperados y más conflictos laborales.
Todo se vuelve más extraño, y a la vez, más cercano. Expandimos el universo, resolvemos el caos que dejamos atrás e introducimos nuevos personajes que revolucionan las cosas. Romances inesperados en la oficina, un conglomerado francés de telenovelas y, tal vez, hasta un caballo en la oficina. "La Oficina" se adentra en terrenos cada vez más absurdos, pero de una forma extrañamente familiar si alguna vez has trabajado en México”, declaró Marcos Bucay, showrunner de la serie.
¿Dónde ver La Oficina?
La Oficina está disponible en Amazon Prime Video. La primera temporada consta de ocho capítulos, con una duración de entre 27 y 30 minutos cada uno.
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