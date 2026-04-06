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Futbol

Vinícius rompe el silencio sobre su relación con Xabi Alonso: "no pude conectar con él"

Xabi Alonso y Vinícius Júnior | AP
Emiliano Arias Pacheco 08:44 - 06 abril 2026
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En conferencia de prensa previa al juego de Champions League, el jugador del Real Madrid también comentó sobre Álvaro Arbeloa

La Champions League está de regreso, y con ellos grandes duelos en el certamen. Uno de los encuentros más atractivos es el de Real Madrid vs Bayern Munich, en el que el conjunto blanco tratará de ganar con más ganas que idea ante un impresionante cuadro bávaro.

Previo al duelo de Ida, Vinícius Júnior, jugador del equipo merengue, comentó en conferencia de prensa sus impresiones del encuentro, aunque también recordó a Xabi Alonso. Según el brasileño, el brasileño y el español nunca congeniaron del todo.

Vinicius Jr. se molesta con Xabi Alonso | AP

"Ha sido un momento difícil, porque jugaba muchos partidos pero tenía pocos minutos, pero cada entrenador tiene su método y sus cosas. Yo creo que no ha sido posible conectar con lo que él quería y con lo que el equipo quería", agregó Vini.

Además, el jugador carioca también comentó sobre su incidente con Alonso en El Clásico del pasado 26 de octubre, después de su sustitución. "Fue un momento que no fue bonito, pedí perdón a todos. Me gusta jugar todos los partidos y no salir ninguno. Luego con la cabeza fría puedes entender que te has equivocado. Soy joven y cada día es una experiencia nueva en la que puedes mejorar".

Vinícius Júnior, jugador del Real Madrid, en duelo ante Getafe | AP

Su relación con Arbeloa

Después de la salida de Xabi Alonso del Real Madrid, la dirigencia merengue tomó la decisión de poner en el banquillo a Álvaro Arbeloa. Pese a que el rendimiento del equipo ha dejado que desear, Vinícius comentó que se ha entendido a la perfección..

"Ha sido un momento de aprendizaje, aprendí mucho, los jugadores me ayudaron mucho en este tiempo, pude reflexionar y mejorar como persona. Ojalá pueda seguir así con Arbeloa, tengo una conexión maravillosa con él, siempre me ha dado la confianza, siempre me ha dicho lo que realmente tengo que hacer y estoy preparado para hacer grandes partidos para el míster y para este club que me ha dado tanto", agregó.

¿Qué dijo sobre el encuentro de Champions League?

Ya en la tónica del encuentro, el astro brasileño comentó que de las cosas más importantes es la relación del equipo con la afición. “Lo más importante es la conexión con la afición. Tenemos que estar listos porque viene un gran equipo, pero tenemos mucha experiencia en estos partidos”.

Arbeloa se prepara para enfrentar el duelo de LaLiga | AP
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