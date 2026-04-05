Barcelona podría coronarse campeón de LaLiga en el Clásico contra el Real Madrid

Una vez más el Clásico Español entre el Real Madrid y el FC Barcelona apunta a ser uno de los mejores duelos no solo del fin de semana, sino de la temporada, esto gracias a que una combinación de resultados podría hacer que los Culés se coronen campeones de LaLiga en el Spotify Camp Nou.

Lewandowski en celebración con Araujo en el partido de Barcelona en Champions League | AP

¿Qué necesita el Barcelona para ser campeón en casa?

Tras derrotar al Atlético de Madrid en el polémico duelo de la Jornada 30, combinado con la fatídica derrota del Real Madrid ante el R.C.D. Mallorca, los culés cuentan con una ventaja de siete puntos, la cual en caso de mantenerla podría darle un nuevo giro a la rivalidades entre el Barca y los blancos.

Con aún tres fechas restantes para que se lleve a cabo el Clásico Español, el cuadro de Hansi Flick podría llegar con una ventaja aún mayor si siguen con el buen paso en el certamen, por su parte, los de Álvaro Arbeloa tendrán que apretar si es que quieren llegar con aspiraciones de robarle el sueño al equipo catalán.

¡Hay tiro! Real Madrid vs Barcelona termina con bronca entre jugadores | AP

Si bien es cierto, en un torneo como LaLiga cualquier cosa puede suceder en sus últimas semanas, la realidad es que una vez más la punta tendrá un cierre ‘dramático’ pues aunque el Barcelona tiene la obligación de ganar todo lo que viene, la verdad es que las aspiraciones principales de la siguiente semana estarán en la UEFA Champions League.

Real Madrid vive un caso similar, sin embargo, los puntos que dejarón en el camino durante las semanas de descanso del campeonato de Europa podrían terminar pasando factura en las últimas fechas.

Barcelona ganó la Supercopa de España | AP

Primer título en el Spotify Camp Nou

En caso de llegar al escenario donde el Barca pueda alzarse con la liga de España en la Jornada 35 cuando reciba al Madrid, este no solo tendría la tabla de su lado, sino que su localía es una de la más imponentes en el torneo, pues los culés no pierden desde que comenzó el torneo.

Con ocho jornadas por delante y cuatro para el Clásico, el Real Madrid y el Barcelona tendrán que apretar en el cierre del torneo, donde con todo y Champions League y jornadas dobles, ambos buscarán alzarse con la máxima corona de España.