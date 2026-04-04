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Futbol

¿Falta de respeto? Lamine Yamal protagoniza berrinche y le hace el feo a Hansi Flick

El astro del Barcelona dejó la rivalidad atrás y rindió homenaje a la leyenda del Real Madrid
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 17:53 - 04 abril 2026
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Lamine Yamal estalla tras salir de cambio ante el Atlético de Madrid. No quiso ni saludar a Hansi Flick y se fue directamente a los vestidores antes de finalizar el partido

Momentos de tensión se vivieron durante el partido entre Atlético de Madrid y Barcelona, luego de que Lamine Yamal reaccionara de forma explosiva tras ser sustituido. No quiso saludar a Hansi Flick, al punto de darle la espalda e irse a los vestidores antes del final del juego.

El joven futbolista del Barcelona mostró su molestia de manera evidente, dejando una imagen que rápidamente dio de qué hablar en el mundo del futbol.

Ignoró a Flick y se fue directo al vestidor

Al momento del cambio, Yamal no saludó a su entrenador, Hansi Flick, y optó por darle la espalda mientras abandonaba el terreno de juego. La situación no terminó ahí. El atacante se dirigió directamente al vestidor antes de que finalizara el encuentro, dejando claro su enojo por la decisión.

La reacción del joven español no pasó desapercibida y desató críticas, especialmente por lo que representa dentro del club.

Portar el dorsal ‘10’ del FC Barcelona implica responsabilidad, liderazgo y carácter, cualidades que muchos consideran no se reflejaron en este episodio.

Lamine Yamal recibiendo una falta | AP

Hansi se pronuncia por su actitud

Después de finalizado el partido. En conferencia de prensa, el técnico del Barcelona habló de muchos aspectos, sobre todo del enfado de Lamine, donde reveló el porqué de su enfado.

Lamine Yamal recibiendo una falta en el juego contra Atlético de Madrid | AP

Estaba enfadado porque buscaba el gol y el último pase y no salía. Esto es el juego, pero todo está bien. Es un partido muy emocional. Está de vuelta al vestuario, pero todo bien. Son situaciones del momento

A pesar de eso, la actitud que presenta no fue la adecuada, y más si el propósito en conjunto se consiguió al hacerse con los 3 puntos

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