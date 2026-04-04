¿Falta de respeto? Lamine Yamal protagoniza berrinche y le hace el feo a Hansi Flick

Momentos de tensión se vivieron durante el partido entre Atlético de Madrid y Barcelona, luego de que Lamine Yamal reaccionara de forma explosiva tras ser sustituido. No quiso saludar a Hansi Flick, al punto de darle la espalda e irse a los vestidores antes del final del juego.

El joven futbolista del Barcelona mostró su molestia de manera evidente, dejando una imagen que rápidamente dio de qué hablar en el mundo del futbol.

Ignoró a Flick y se fue directo al vestidor

Al momento del cambio, Yamal no saludó a su entrenador, Hansi Flick, y optó por darle la espalda mientras abandonaba el terreno de juego. La situación no terminó ahí. El atacante se dirigió directamente al vestidor antes de que finalizara el encuentro, dejando claro su enojo por la decisión.

La reacción del joven español no pasó desapercibida y desató críticas, especialmente por lo que representa dentro del club.

Lamine Yamal acabo cabreado tras el partido pic.twitter.com/Mga8fElau1 — Som I Serem FCB (@Somhiseremfcb) April 4, 2026

Portar el dorsal ‘10’ del FC Barcelona implica responsabilidad, liderazgo y carácter, cualidades que muchos consideran no se reflejaron en este episodio.

Lamine Yamal recibiendo una falta | AP

Hansi se pronuncia por su actitud

Después de finalizado el partido. En conferencia de prensa, el técnico del Barcelona habló de muchos aspectos, sobre todo del enfado de Lamine, donde reveló el porqué de su enfado.

Lamine Yamal recibiendo una falta en el juego contra Atlético de Madrid | AP

Estaba enfadado porque buscaba el gol y el último pase y no salía. Esto es el juego, pero todo está bien. Es un partido muy emocional. Está de vuelta al vestuario, pero todo bien. Son situaciones del momento