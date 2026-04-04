Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¿ROBO? Atlético de Madrid expone al Barcelona tras polémica arbitral

Obed Vargas vs Barcelona | Grosby Group
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 17:23 - 04 abril 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Mientras se disputaba el Atlético de Madrid vs. Barcelona, la polémica que encendió el partido por una entrada de Gerard Martín que no fue sancionada como roja

El duelo entre el Atlético de Madrid y el Barcelona terminó envuelto en la controversia, luego de una brutal entrada de Gerard Martín que desató la molestia del conjunto rojiblanco al no ser marcada como tarjeta roja.

Por ese motivo, el club Colchonero salió por redes sociales a quejarse por la jugada tan polémica, comparándola con una jugada entre el Betis y el Rayo Vallecano que esa sí terminó sentenciándose como expulsión.

Atlético alza la voz

Tras el silbatazo final, el Atlético de Madrid no se guardó nada y dejó ver su inconformidad, señalando directamente el trabajo arbitral como factor determinante en el resultado.

Las protestas no solo quedaron en la cancha, ya que también se trasladaron a redes sociales, donde el club dejó mensajes que muchos interpretaron como una clara indirecta hacia lo sucedido en el partido.

Atlético de Madrid vs Barcelona en LaLiga I AP

La jugada que desató todo

La acción más polémica llegó en un momento clave del encuentro, cuando Gerard Martín cometió una falta que el árbitro en primeras instancias fue marcada como roja, pero al ser ida a revisar al VAR, se sentenció como amarilla; acción que generó el disgusto de los Colchoneros. 

Esta decisión terminó por encender los ánimos y cambiar el ritmo del partido, que terminó ganando el equipo Catalán en la parte final del partido con gol de Robert Lewandowski.

El equipo rojiblanco ya se quejó por redes sociales, por lo que se espera que vayan a quejarse con la Comisión Disciplinaria de Árbitros de España para meter un reclamo ante tal jugada.

Silencio del Barcelona, ruido en Madrid

Mientras el Barcelona aún no se pronuncia por tal polémica, el entorno del Atlético mantuvo la presión mediática, alimentando el debate sobre el arbitraje en partidos de alto calibre.

Atlético de Madrid celebrando el gol de Giuliano Simeone contra el Barcelona en LaLiga I AP

El Barcelona consiguió un triunfo fundamental para hacerse con el título de liga número 29, mientras que el Atlético de Madrid tendrá que esperar para poder ‘desquitarse’ por tal jugada.

Últimos videos
Lo Último
20:13 "Es una ching…": afición de Peluche Caligari reacciona al debut de Álvaro Morales como entrenador
20:11 "Es mi derrota": Álvaro Morales asume culpa tras debut fallido con Peluche Caligari
20:03 ¡A un paso de la historia! Alicia Cervantes queda a un gol del récord de Omar Bravo
19:29 Vuelve al Akron: JJ Macías aparece con Pumas antes de jugar contra Chivas
19:27 Ángel Reyna considera mejor a Hugo Sánchez que Diego Armando Maradona
19:25 La Afición Del Peluche Caligari Tras La Derrota De Su Equipo
19:04 ¡Todo listo en Guadalajara! Pumas ya llegó al Akron para enfrentar a Chivas
18:58 Artemis II en Netflix: a qué hora ver el sobrevuelo lunar en vivo este 6 de abril de 2026
18:56 ¡Es que no me tienen paciencia! Lamine Yamal desata comparaciones con El Chavo del 8
18:43 Gabriela Jáquez hace historia con UCLA: campeonas de NCAA tras aplastar a South Carolina
Tendencia
1
Empelotados Marc Crosas y David Faitelson tienen nuevo roce por culpa de Emilio Azcárraga
2
Futbol Lucas Ocampos, de Rayados, ofrece disculpas tras gestos a la afición
3
Contra VIDEO: Denuncian a conductor del Metro CDMX en presunto estado inconveniente en Línea 2
4
Futbol Cruz Azul lamenta el fallecimiento de la madre de Víctor Manuel Velázquez
5
Futbol "Nadie es más que nadie": Hormiga González revela quiénes son los líderes de Chivas
6
Futbol Paolo Maldini estalla tras otro fracaso de Italia: "Tres Mundiales fuera es un desastre total"
Te recomendamos
"Es una ching…": afición de Peluche Caligari reacciona al debut de Álvaro Morales como entrenador
Empelotados
05/04/2026
"Es una ching…": afición de Peluche Caligari reacciona al debut de Álvaro Morales como entrenador
"Es mi derrota": Álvaro Morales asume culpa tras debut fallido con Peluche Caligari
Empelotados
05/04/2026
"Es mi derrota": Álvaro Morales asume culpa tras debut fallido con Peluche Caligari
¡A un paso de la historia! Alicia Cervantes queda a un gol del récord de Omar Bravo
Futbol
05/04/2026
¡A un paso de la historia! Alicia Cervantes queda a un gol del récord de Omar Bravo
Vuelve al Akron: JJ Macías aparece con Pumas antes de jugar contra Chivas
Futbol
05/04/2026
Vuelve al Akron: JJ Macías aparece con Pumas antes de jugar contra Chivas
Ángel Reyna considera mejor a Hugo Sánchez que Diego Armando Maradona
Futbol
05/04/2026
Ángel Reyna considera mejor a Hugo Sánchez que Diego Armando Maradona
La Afición Del Peluche Caligari Tras La Derrota De Su Equipo
Empelotados
05/04/2026
La Afición Del Peluche Caligari Tras La Derrota De Su Equipo