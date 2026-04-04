¿ROBO? Atlético de Madrid expone al Barcelona tras polémica arbitral

El duelo entre el Atlético de Madrid y el Barcelona terminó envuelto en la controversia, luego de una brutal entrada de Gerard Martín que desató la molestia del conjunto rojiblanco al no ser marcada como tarjeta roja.

Por ese motivo, el club Colchonero salió por redes sociales a quejarse por la jugada tan polémica, comparándola con una jugada entre el Betis y el Rayo Vallecano que esa sí terminó sentenciándose como expulsión.

Atlético alza la voz

Tras el silbatazo final, el Atlético de Madrid no se guardó nada y dejó ver su inconformidad, señalando directamente el trabajo arbitral como factor determinante en el resultado.

Las protestas no solo quedaron en la cancha, ya que también se trasladaron a redes sociales, donde el club dejó mensajes que muchos interpretaron como una clara indirecta hacia lo sucedido en el partido.

Atlético de Madrid vs Barcelona en LaLiga I AP

La jugada que desató todo

La acción más polémica llegó en un momento clave del encuentro, cuando Gerard Martín cometió una falta que el árbitro en primeras instancias fue marcada como roja, pero al ser ida a revisar al VAR, se sentenció como amarilla; acción que generó el disgusto de los Colchoneros.

Esta decisión terminó por encender los ánimos y cambiar el ritmo del partido, que terminó ganando el equipo Catalán en la parte final del partido con gol de Robert Lewandowski.

El equipo rojiblanco ya se quejó por redes sociales, por lo que se espera que vayan a quejarse con la Comisión Disciplinaria de Árbitros de España para meter un reclamo ante tal jugada.

Silencio del Barcelona, ruido en Madrid

Mientras el Barcelona aún no se pronuncia por tal polémica, el entorno del Atlético mantuvo la presión mediática, alimentando el debate sobre el arbitraje en partidos de alto calibre.

Atlético de Madrid celebrando el gol de Giuliano Simeone contra el Barcelona en LaLiga I AP