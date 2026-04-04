¿Cuándo y dónde ver el Atlético de Madrid vs Barcelona?

Vuelve LaLiga, después del parón por Fecha FIFA, con un auténtico duelo de gigantes en España, Atlético de Madrid recibe en el Metropolitano al FC Barcelona en la Jornada 30, donde los Blaugranas siguen aventajando con 4 puntos sobre su más cercano perseguidor, el Real Madrid.

Por su parte, los Colchoneros empiezan a rezagarse tras dejar puntos en los recientes partidos, por ahora los dirigidos por Diego Pablo Simeone se encuentran en el cuarto sitio, dentro de competiciones de UEFA Champions League, con 57 unidades.

Mbappé disputando un balón contra Atlético de Madrid l AP

Así fue el partido más reciente del FC Barcelona

Barcelona llega a este duelo tras imponerse 1-0 al Rayo Vallecano. Un solitario gol de cabeza de Ronald Araujo fue suficiente para que el conjunto azulgrana sumara una victoria vital, apoyada en una actuación heroica del guardameta Joan García.

Robert Lewandowsky en un partido con el Barcelona l AP

La insistencia local dio frutos al minuto 24. Tras un saque de esquina ejecutado con precisión, João Cancelo puso un centro medido al corazón del área pequeña, donde Ronald Araujo se elevó con potencia para conectar un cabezazo letal al fondo de las mallas.

El Barcelona tendrá una baja sensible en las próximas semanas, luego de confirmarse la lesión de Raphinha, quien estará fuera de actividad por más de un mes tras lastimarse durante un amistoso con Brasil, el técnico Hansi Flick ya analiza alternativas dentro de su plantilla y no dudó en respaldar a Marcus Rashford como una de las principales opciones para ocupar su lugar en el ataque.

¿Cómo fue el Derbi Madrileño?

Por su parte, el Atlético de Madrid sufrió el revés en el Santiago Bernabéu tras caer 3-2 ante el Real Madrid, los Merengues mantuvieron el acecho sobre el FC Barcelona quien sigue liderando la tabla de clasificación con ventaja de 4 unidades.

En el 33’ Ademola Lookman apareció dentro del área para abrir el marcador. Vinicius Junior, al 55' no fallaba y anotaba desde el punto de penalti con la pierna derecha. Tan solo minutos después Federico Valverde se encarriló sobre la puerta para definir con la pierna derecha y remontaba el marcador.

Llegaba el empate a dos para los Colchoneros, Nahuel Molina batía al guardameta con derechazo, desde fuera del área. Finalmente, Vinicius Junior mostraría su buen toque de esférico y batía al guardameta desde linderos del área con un derechazo para el 3-2 definitivo.

Fecha: 4 de abril

Hora: 13:00

Estadio: Metropolitano