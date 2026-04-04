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Futbol

Apesta a campeón: Barcelona derrota al Atlético de Madrid y se acerca al título de LaLiga

Marcus Rashford tras anotar al Atlético de Madrid en LaLiga I AP
Aldo Martínez
Aldo Martínez 15:07 - 04 abril 2026
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El equipo Culé sufrió con un hombre de más pero logró superar a los Colchoneros con un agónico gol de Lewandowski

Las mejores ligas del mundo volvieron al ruedo tras el parón de la última Fecha FIFA rumbo a la Copa del Mundo 2026, donde si bien algunos equipos llegan con menos ritmo que otros, ya no hay tiempo de titubeos, específicamente en un torno como LaLiga, la cual trajo un duelazo de primer nivel en su regreso, el cual reunió al Barcelona ante el Atlético de Madrid, mismo que terminó en un 1-2 desde la cancha del Riyadh Metropolitano.

Atlético de Madrid vs Barcelona en LaLiga I AP

Dominio Culé

Característico desde tiempos antaños, el FC Barcelona dominó la posesión de la pelota casi desde el pitio inicial, sin embargo, el viejo lobo de mar, Diego Pablo ‘Cholo’ Simeone, como buen ajedrecista movió sus piezas para evitar que las posesiones largas de los Blaugranas rompieran el arco del equipo local.

Apenas a los 10 minutos, el equipo de Hansi Flick ya había avisado un par de veces al marco que protegía Musso. Por su parte, el medio campo colchonero con el mexicano Obed Vargas, intentó replegar el juego de la visita y repartir balones  a su tridente de ataque, buscando principalmente en la zona derecha al francés, Antoine Griezmann.

Atlético de Madrid celebrando el gol de Giuliano Simeone contra el Barcelona en LaLiga I AP

Las acciones tomaron un camino distinto hasta los 39 minutos, gracias  a una extraordinaria jugada de contragolpe del Atlético, la cual terminó en el tanto de la ventaja gracias al disparo de Giuliano Simeone que ponía el 1-0 y hacía soñar con una nueva victoria Colchonera contra los catalanes.

La fiesta del equipo de casa duró poco y nada, pues una jugada imprudente por parte de Nicolás González causó su expulsión a solo tres minutos de acabar la primera parte, dejando a los rojiblancos todo el segundo tiempo con desventaja.

Desatinadamente las malas noticias no pararon de llegar para el Atlético antes de determinar la primera parte, pues el Futbol Club Barcelona mostró lo mejor que tenía en el ataque y en la agonía del primer tiempo, Marcus Rashford recibió de Dani Olmo y venció a Musso para poner el empate a los 42 minutos.

Obed Vargas vs Barcelona | Grosby Group

¿Bicampeonato a la vista?

La segunda parte se volvió un trámite para el equipo del Barcelona, pues acostumbrados a las posesiones largas lograron doblegar a un Atleti que si bien fue valiente y tuvo un par de ocasiones, estos no lograron ser un peligro mayor para la visita.

Finalmente, tras varios disparos del Barca que fueron rechazados por Musso o que se fueron apenas desviados, Robert Lewandowski quien había entrado de cambio, se encontró con un rebote en el área chica y con el hombro conectó el 1-2 definitivo, mismo que catapulta al equipo a un título de liga que parece estar cada vez más cerca.

Mateo Busquets, muestra una tarjeta amarilla a Clément Lenglet, del Atlético de Madrid I AP
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