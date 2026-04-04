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Futbol

¿Borrado? Guillermo Ochoa se queda nuevamente fuera de la convocatoria del AEL Limassol

Guillermo Ochoa recibió dos goles de cabeza | IG: ael_fc_official
Esteban Gutiérrez 14:31 - 04 abril 2026
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Guillermo Ochoa fue excluido de la convocatoria del AEL Limassol por segundo encuentro consecutivo, en un momento crítico en el que el club lucha por mantenerse en la primera división de Chipre.

Esta ausencia se produce después de su llamado con la Selección Mexicana en los amistosos contra Portugal y Bélgica, aunque en ninguno tuvo participación.

El AEL Limassol consiguió un importante triunfo por 0-3 en la segunda jornada de la liguilla por la permanencia contra el Omonia Aradippou. La portería fue defendida por Panagiotis Kyriakou.

Esta es la segunda vez consecutiva que el portero mexicano no figura en la lista del equipo; la anterior fue en el empate 1-1 contra el Ethnikos Achnas.

La última vez que Ochoa disputó un partido fue el pasado 14 de marzo, precisamente en una derrota por 1-2 ante el mismo Omonia Aradippou.

Guillermo Ochoa en un entrenamiento con la Selección Mexicana | MEXSPORT

¿Se complica aspiración para el Mundial?

Pese a la falta de actividad en las recientes semanas, el veterano de 40 años fue considerado por Javier Aguirre para la pasada Fecha FIFA, aunque no sumó minutos.

No obstante, Ochoa parece tener un lugar asegurado en la convocatoria final, sobre todo por la lesión de Luis Ángel Malagón que lo tendrá fuera por varios meses.

Todo indica que formará parte del combinado mexicano en la Copa del Mundo a pesar de que no viva un buen momento en su club. Eso sí, el puesto titular lo tienen prácticamente amarrado Raúl 'Tala' Rangel.

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