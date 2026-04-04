¿Adiós a LaLiga? Real Madrid pierde ante Mallorca en su visita a Son Moix

El equipo de Álvaro Arbeloa sufrió un duro revés en su visita al Mallorca, cayendo 2-1 en un partido que se decidió en el tiempo de descuento. Pese a lograr el empate en el tramo final, los blancos dejaron escapar tres puntos vitales en la lucha por el campeonato.

Morlanes celebra gol de Mallorca sobre el Real Madrid | AP

UN MADRID SIN EFECTIVIDAD AL ARCO

Desde el pitido inicial, el Real Madrid intentó imponer su jerarquía con Kylian Mbappé y Arda Güler como principales amenazas. Sin embargo, la falta de efectividad y las intervenciones del portero local, Leo Román, mantuvieron el marcador en cero durante gran parte del primer tiempo.

El Mallorca aprovechó su oportunidad al minuto 41. Tras un centro preciso de Pablo Maffeo, Manu Morlanes remató de derecha desde el centro del área para batir la portería blanca y poner el 1-0 antes del descanso.

Mbappé se lamenta en el partido Mallorca vs Real Madrid | AP

En la segunda mitad, el técnico italiano movió el banquillo buscando una reacción desesperada. La entrada de Vinícius Júnior, Jude Bellingham y Éder Militão al minuto 59 cambió la cara del equipo, pero el gol se resistía. Mbappé lo intentó en repetidas ocasiones, incluyendo un remate parado bajo palos al minuto 55, pero el muro defensivo del Mallorca parecía inquebrantable.

La insistencia tuvo premio al minuto 87. Un córner botado por Trent Alexander-Arnold encontró la cabeza de Éder Militão, quien mandó el balón al fondo de la red para poner el empate 1-1 que parecía definitivo.

Real Madrid pierde ante Mallorca | AP

DERROTA EN LA PRORROGA

Cuando el Real Madrid volcaba sus esfuerzos en busca de la remontada, llegó el golpe de gracia. Al minuto 90, en pleno tiempo añadido, Vedat Muriqi aprovechó una asistencia de Mateo Joseph para rematar con la derecha y marcar el 2-1 definitivo, desatando la locura en Son Moix.

El partido terminó con tensión, tarjetas amarillas para Franco Mastantuono y Pablo Maffeo, y un Madrid frustrado que vio cómo un fuera de juego de Thiago Pitarch anulaba una de sus últimas opciones de peligro.

Maffeo y Muriqi celebran gol del Mallorca | AP