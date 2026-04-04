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Futbol

¡In extremis! Bayern remonta en el agregado y vence al Friburgo previo a duelo ante Real Madrid

Bayern gana con remontada de locura l AP
Ramiro Pérez Vásquez 10:11 - 04 abril 2026
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Los Bávaros lo perdían 2-0 al minuto 80

El Bayern Munich protagonizó una remontada épica en su visita al Friburg al imponerse 3-2 en un duelo lleno de emociones, que parecía perdido pero terminó siendo una demostración de carácter a pocos días de su compromiso europeo ante el Real Madrid.

Tras un primer tiempo cerrado y con pocas oportunidades claras, el encuentro se rompió apenas iniciado el complemento. Al minuto 46, el conjunto local sorprendió con la anotación de Johan Manzambi, quien aprovechó un descuido defensivo para abrir el marcador y encender a la afición en el estadio.

Bayern inició con la desventaja ante Friburgo l AP

El Freiburg no se conformó con la ventaja y continuó presionando, encontrando premio nuevamente al minuto 71. Fue Lucas Höler quien amplió la diferencia con una definición certera, colocando el 2-0 que parecía encaminar una victoria contundente para los locales.

¿Cómo empezó la remontada? 

Sin embargo, el Bayern sacó a relucir su jerarquía en los minutos finales. Al 81’, el joven Tom Bischof recortó distancias con una gran jugada individual, devolviendo la esperanza a los bávaros en un momento crítico del partido.

Friburg vs Bayern l AP

Cuando el reloj marcaba el 90+2, el propio Bischof volvió a aparecer con un auténtico zapatazo de media distancia que se incrustó en el arco rival, firmando su doblete y empatando el encuentro en un cierre que ya comenzaba a tornarse dramático.

El Friburg, atónito por la reacción visitante, intentó resistir en los últimos instantes, pero el Bayern no dejó de insistir. En el 90+9, una jugada por la banda terminó en un centro preciso de Alphonso Davies que encontró a Lennart Karl, quien definió para sellar la remontada 3-2.

El gol desató la locura en el banquillo bávaro, que pasó de la frustración a la euforia en cuestión de minutos, firmando una de las victorias más dramáticas de la temporada en la Bundesliga y con ello mantenerse en lo más alto de la tabla de clasificación.

Friburgo vs Bayern l AP

Bayern listo para enfrentar al Real Madrid 

Este triunfo llega en un momento clave para el Bayern Munich, que ahora viajará con la moral por las nubes para enfrentar la Ida de los Cuartos de Final en el Santiago Bernabéu ante el Real Madrid, en un choque que promete emociones al más alto nivel europeo.

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