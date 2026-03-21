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Futbol

Bayern Munich le da un repaso al Unión Berlín y se afianza en la cima de la Bundesliga

Bayern Munich golea en la Jornada 27 l AP
Ramiro Pérez Vásquez 11:37 - 21 marzo 2026
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Serge Gnabry firmó doblete en la goleada 4-0 en el BayArena

El Bayern Munich dio un golpe de autoridad en la Jornada 27 de la Bundesliga al imponerse con contundencia 4-0 sobre el Unión Berlín, resultado que le permite afianzarse en la cima de la clasificación con 70 unidades y perfilarse con paso firme hacia el título.

Desde el arranque del encuentro, el conjunto bávaro mostró su dominio con posesión de balón y presión alta, obligando al Unión Berlín a replegarse en su propio campo. Las llegadas constantes comenzaron a generar peligro, aunque la resistencia visitante se mantuvo durante gran parte del primer tiempo.

Bayern Munich golea al Unión Berlín l AP

¿Cómo se abrió el marcador? 

La insistencia del Bayern encontró recompensa al minuto 43, cuando Michael Olise apareció dentro del área para definir con precisión y abrir el marcador, desatando la euforia en el Allianz Arena y marcando el inicio de una noche redonda para los locales.

Antes del descanso, el Bayern amplió la ventaja en el tiempo de compensación. Fue Serge Gnabry quien al 45+1 aprovechó un balón suelto dentro del área para firmar el 2-0, un golpe anímico que dejó prácticamente sin reacción al Unión Berlín de cara a la segunda mitad.

Serge Gnabry ante Unión Berlín l AP

El inicio del complemento fue demoledor para los visitantes. Apenas al minuto 49, Harry Kane se hizo presente en el marcador con una definición contundente, consolidando la superioridad del Bayern y encaminando la goleada en un lapso de pocos minutos.

Con el partido bajo control, el equipo dirigido por Thomas Tuchel manejó los tiempos y continuó generando oportunidades. La presión alta y la calidad individual siguieron marcando diferencias ante la visita que no logró encontrar respuestas ni en defensa ni en ataque.

Harry Kane ante Unión Berlín l AP

El cuarto gol llegó al minuto 67 y nuevamente fue obra de Serge Gnabry, quien firmó su doblete tras una jugada colectiva bien elaborada. El atacante alemán definió con clase para sellar el 4-0 definitivo y coronar una actuación destacada en lo individual.

Así quedan en la Tabla de Clasificación

Con este resultado, el Bayern Munich se mantiene como líder sólido con 70 puntos, ampliando su ventaja en la tabla y dejando claro que es el principal candidato al título. Por su parte, el Unión Berlín se queda rezagado en la décima posición con 31 puntos.

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