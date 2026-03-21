Bayern Munich le da un repaso al Unión Berlín y se afianza en la cima de la Bundesliga

El Bayern Munich dio un golpe de autoridad en la Jornada 27 de la Bundesliga al imponerse con contundencia 4-0 sobre el Unión Berlín, resultado que le permite afianzarse en la cima de la clasificación con 70 unidades y perfilarse con paso firme hacia el título.

Desde el arranque del encuentro, el conjunto bávaro mostró su dominio con posesión de balón y presión alta, obligando al Unión Berlín a replegarse en su propio campo. Las llegadas constantes comenzaron a generar peligro, aunque la resistencia visitante se mantuvo durante gran parte del primer tiempo.

Bayern Munich golea al Unión Berlín l AP

¿Cómo se abrió el marcador?

La insistencia del Bayern encontró recompensa al minuto 43, cuando Michael Olise apareció dentro del área para definir con precisión y abrir el marcador, desatando la euforia en el Allianz Arena y marcando el inicio de una noche redonda para los locales.

Antes del descanso, el Bayern amplió la ventaja en el tiempo de compensación. Fue Serge Gnabry quien al 45+1 aprovechó un balón suelto dentro del área para firmar el 2-0, un golpe anímico que dejó prácticamente sin reacción al Unión Berlín de cara a la segunda mitad.

Serge Gnabry ante Unión Berlín l AP

El inicio del complemento fue demoledor para los visitantes. Apenas al minuto 49, Harry Kane se hizo presente en el marcador con una definición contundente, consolidando la superioridad del Bayern y encaminando la goleada en un lapso de pocos minutos.

Con el partido bajo control, el equipo dirigido por Thomas Tuchel manejó los tiempos y continuó generando oportunidades. La presión alta y la calidad individual siguieron marcando diferencias ante la visita que no logró encontrar respuestas ni en defensa ni en ataque.

Harry Kane ante Unión Berlín l AP

El cuarto gol llegó al minuto 67 y nuevamente fue obra de Serge Gnabry, quien firmó su doblete tras una jugada colectiva bien elaborada. El atacante alemán definió con clase para sellar el 4-0 definitivo y coronar una actuación destacada en lo individual.

Así quedan en la Tabla de Clasificación