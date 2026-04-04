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Futbol

Con Álvaro Fidalgo en la banca Betis no pasa del empate con Espanyol

Betis y Espanyol empatan sin goles l X:RealBetis
Ramiro Pérez Vásquez 12:35 - 04 abril 2026
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El mediocampista mexicano no pudo tener minutos en La Cartuja

El Real Betis no la pasa bien en LaLiga; el conjunto dirigido por Manuel Pellegrini catapultó su sexto juego sin conocer la victoria en la liga doméstica tras igualar sin anotaciones en La Cartuja ante el Espanyol dentro de la Jornada 30 en España. 

El encuentro empezaría a vapor latente, al minuto 16 Valentín Gómez se llevaba un fuerte encontronazo por parte de Omar El Hilali que provocaba el ingreso de las asistencias médicas; sin complicaciones el partido se reanudaba. 

Betis fue más que el Espanyol l X:RealBetis

Betis no aprovechó 

Betis seguía acechando el marco de Marko Dmitrovic, Fornals se calaba hasta línea de fondo para sacar un centro que no conseguía destinatario dentro del área. Antes de la media hora Aitor Rubial mandaba su tiro desviado ante una gran oportunidad que se esfumaba.

Héctor Bellerín buscaba una buena incursión de Fornals que es pillado en fuera de juego. Los verdiblancos agobiaban y Marko Dmitrovic salvaba al Espanyol del primero ante el cabezazo de Sergi Altimira desde el centro del área.

Betis en la Jornada 30 de LaLiga l X:RealBetis

En los últimos minutos de la primera parte, Cucho Hernández sacaba un zurdazo que pasaba apenas desviado del palo derecho de Dmitrovic; sin embargo, se iban al descanso tras un minuto de reposición y un frustrado conjunto local.

Para la segunda parte, la visita reaccionaría ligeramente Carlos Romero intentaba un pase a profundidad con Ngonge que estaba en fuera de juego y Espanyol se hacía sentir dentro del terreno de juego pero el invitado no llegaba de ninguna parte.

Álvaro Fidalgo previo a juego del Betis | X:@RealBetis
Álvaro Fidalgo previo a un juego del Betis | X:@RealBetis

Al minuto 65 Edu Expósito sacaba un zurdazo ligeramente recargado al sector izquierdo; pero, el esférico pasaba ligeramente desviado del marco de Álvaro Valles. El árbitro no toleraba las protestas de Omar El Hilali, que termina recibiendo la amonestación.

¿Cuales fueron los ingresos de los jugadores del Betis? 

Los cambios empezaban a efectuarse por parte de Manuel Pellegrini; sin embargo, Fidalgo no aparecía; entraban Pablo García, Abde Ezzalzouli y Ezequiel Ávila y el examericanista seguía viendo el desenlace desde el banquillo que finalmente terminó con el 0-0.

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