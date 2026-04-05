Lamine Yamal es víctima de insultos xenófobos por aficionados del Atlético de Madrid

La joya del Barcelona, Lamine Yamal, fue objeto de un lamentable episodio de xenofobia durante el partido de la jornada 30 de La Liga contra el Atlético de Madrid, disputado este sábado.

Lamine Yamal vs Atlético de Madrid | AP

El incidente ocurrió mientras Yamal se disponía a ejecutar un saque de esquina. Un vídeo grabado desde la grada rojiblanca captó el momento en que un seguidor le gritaba:

"Eres muy feo... Vuelve a Marruecos, cabrón... Vuelve allí"

“Eres muy feo cabr**”



“Vete con Marruecos”



Y más frases que no se entienden…



Esto no lo veréis en las noticias. Que asco.🤬 pic.twitter.com/2Frg6BSh7A — Culés Fans FCB (@CulesFansFCB) April 5, 2026

LAMINE YAMAL SE MARCHÓ MOLESTO

A pesar de que el Barcelona consiguió una importante victoria por 2-1 en los minutos finales, consolidando su posición en la lucha por el título, el ambiente para Yamal no fue de celebración. El jugador, de origen marroquí pero internacional con España, se mostró visiblemente afectado y enfadado al concluir el encuentro.

Las cámaras de televisión captaron la tensión al final del partido. Mientras se dirigía a los vestuarios, el entrenador Hansi Flick intentó acercarse a él para conversar, pero Yamal, con un gesto de frustración, evitó el diálogo con su técnico y continuó su camino mientras hablaba con otro miembro del cuerpo técnico del club.

Lamine Yamal| AP

AFICIÓN DE ESPAÑA VS LAMINE YAMAL

Este suceso pone de nuevo el foco en la inaceptable presencia del racismo en los estadios de fútbol españoles, pues en menos de una semana Lamine Yamal ha vuelto a ser objeto de esta inaceptable conducta. A mitad de semana durante la pasada Fecha FIFA, aficionados españoles gritaron en repetidas ocasiones "musulmán el que no brinque" durante un partido de La Roja,