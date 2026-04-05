¡Voz autorizada! Juan Pablo Sorín elogia a Obed Vargas tras partido ante Barcelona

El Barcelona dio un golpe importante sobre la mesa tras su victoria en LaLiga, aunque el público mexicano estuvo atento por la presencia de Obed Vargas. El futbolista mexicano tuvo un partido redondo, con una gran presencia defensiva, algo que llamó la atención de Juan Pablo Sorín.

Después del partido entre Atlético de Madrid y el conjunto blaugrana, 'Juampi' atendió a los medios en una Watch Party en la Ciudad de México, en la que enalteció al exjugador del Seattle Sounders. El exfutbolista del Barcelona comentó que nunca es fácil llegar en el mercado invernal, pero Obed ha jugado de gran manera.

"Es difícil llegar en el mercado de invierno, hay que adaptarse, hay que hacer todo rápido, tiene que salir todo bien, a veces puedes pecar un poco de ansiedad, pero él se ha adaptado de buena manera, le ha dado minutos el Cholo (Simeone). De hecho la titularidad (contra Barcelona) lo reivindicó, también creo que los partidos con la Selección, el estar, ser titular y jugar, te da confianza. Yo creo que empezó a mostrar en España lo que puede dar", comentó Sorín.

Obed Vargas destacó el nivel de su equipo en la Fecha FIFA | MEXSPORT

¿Qué más dijo Juan Pablo Sorín?

Además de enaltecer a Obed Vargas, el exjugador de la Selección Argentina comentó que el Tricolor ha crecido antes de la justa mundialista. Además de la presencia del nacido en Estados Unidos, Juan Pablo Sorín agregó la gran adición de Álvaro Fidalgo.

"El equipo está en construcción, pero es una construcción positiva. Esta mezcla de los futbolistas que tienen muchos años jugando en Europa en diferentes equipos, y los jugadores que están sobresaliendo en la Liga MX están dando otra consistencia. Los primeros minutos contra Bélgica demostraron eso, el hacerle frente a un Portugal que para mí es uno de los candidatos a ganar el Mundial, también lo demuestra", comentó Sorín.

Álvaro Fidalgo con la Selección Mexicana | AP

"Yo sé que hay mucha crítica, pero hay señales y bueno, también depende mucho de los jugadores claves... Si llega bien (Gilberto) Mora, cómo va a llegar (Álvaro) Fidalgo, qué pasará con (Brian) Gutiérrez. Ojalá que esta vez sí se les dé pasar una vez más, pasar por primera vez esa ronda maldita (Cuartos de Final)".

Obed Vargas y su gran partido

El futbolista mexicano jugó los 90 minutos, además de que mostró una gran presencia defensiva. Sin embargo, no pudo hacer mucho para evitar la derrota del Atlético de Madrid ante Barcelona, quien se encuentra en la cuarta posición de LaLiga.