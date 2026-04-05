Obed Vargas convence: afición del Atlético de Madrid aplaude su partido ante el Barcelona
En medio de una polémica y dolorosa derrota, el nombre de Obed Vargas terminó siendo uno de los puntos más rescatables para el Atlético de Madrid cuando se enfrentó al Barcelona.
El mediocampista mexicano fue titular y disputó los 90 minutos ante el Barcelona en duelo correspondiente a LaLiga, dejando sensaciones positivas en un partido de alta exigencia, dejando en claro que puede responder de gran forma a pesar de la falta de minutos.
La afición colchonera lo respalda
Pese a la derrota ante los Culés por marcador de 1-2, los aficionados rojiblancos no tardaron en reconocer el desempeño del mexicano a través de redes sociales.
“Bastante decente el nivel que ha dado” y “menudo partidazo se ha marcado el mexicano” fueron algunos de los comentarios que destacaron su actuación, incluso en un contexto complicado y marcado por la polémica arbitral.
Simeone apostó por él… y respondió
Ante las múltiples bajas en la plantilla, Diego Simeone decidió darle la titularidad a Vargas, una decisión que para muchos era arriesgada.
Sin embargo, el mexicano respondió con personalidad, mostrando carácter y soltura en el mediocampo y cortando en varias ocasiones las embestidas blaugranas, un rendimiento difícil de igualar en un partido donde pocos destacaron.
El rendimiento de Obed Vargas no solo fue reconocido por la afición, sino también por analistas y periodistas, quienes coincidieron en que el mexicano cumplió con creces.
Incluso, se destacó que este tipo de partidos son los que terminan por formar a los futbolistas, y Vargas dejó claro que puede competir en escenarios de alto nivel.
Un nombre a seguir en el Atlético
Más allá del resultado, la actuación del mexicano abre la puerta a que pueda tener más protagonismo en el esquema del Atlético de Madrid.
Con personalidad, minutos y confianza, Obed Vargas empieza a ganarse un lugar y, sobre todo, el respaldo de una afición que ya tomó nota de su talento.