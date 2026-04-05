Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Obed Vargas convence: afición del Atlético de Madrid aplaude su partido ante el Barcelona

Obed Vargas vs Barcelona | Grosby Group
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 19:14 - 04 abril 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El mexicano respondió la titularidad ante el Barcelona con un gran nivel sobre el terreno de juego; actuación que no pasó desapercibida por la afición Colchonera

En medio de una polémica y dolorosa derrota, el nombre de Obed Vargas terminó siendo uno de los puntos más rescatables para el Atlético de Madrid cuando se enfrentó al Barcelona.

El mediocampista mexicano fue titular y disputó los 90 minutos ante el Barcelona en duelo correspondiente a LaLiga, dejando sensaciones positivas en un partido de alta exigencia, dejando en claro que puede responder de gran forma a pesar de la falta de minutos.

La afición colchonera lo respalda

Pese a la derrota ante los Culés por marcador de 1-2, los aficionados rojiblancos no tardaron en reconocer el desempeño del mexicano a través de redes sociales.

“Bastante decente el nivel que ha dado” y “menudo partidazo se ha marcado el mexicano” fueron algunos de los comentarios que destacaron su actuación, incluso en un contexto complicado y marcado por la polémica arbitral.

Obed Vargas llegando al Civitas Metropolitano | X: @Atleti
Obed Vargas llegando al Civitas Metropolitano | X: @Atleti

Simeone apostó por él… y respondió

Ante las múltiples bajas en la plantilla, Diego Simeone decidió darle la titularidad a Vargas, una decisión que para muchos era arriesgada.

Sin embargo, el mexicano respondió con personalidad, mostrando carácter y soltura en el mediocampo y cortando en varias ocasiones las embestidas blaugranas, un rendimiento difícil de igualar en un partido donde pocos destacaron.

Obed Vargas | X: @Atleti

El rendimiento de Obed Vargas no solo fue reconocido por la afición, sino también por analistas y periodistas, quienes coincidieron en que el mexicano cumplió con creces.

Incluso, se destacó que este tipo de partidos son los que terminan por formar a los futbolistas, y Vargas dejó claro que puede competir en escenarios de alto nivel.

Obed Vargas celebrando gol del Atlético de Madrid | Grosby Group

Un nombre a seguir en el Atlético

Más allá del resultado, la actuación del mexicano abre la puerta a que pueda tener más protagonismo en el esquema del Atlético de Madrid.

Con personalidad, minutos y confianza, Obed Vargas empieza a ganarse un lugar y, sobre todo, el respaldo de una afición que ya tomó nota de su talento.

Obed Vargas, Atlético de Madrid | Grosby Group
Últimos videos
Lo Último
20:13 "Es una ching…": afición de Peluche Caligari reacciona al debut de Álvaro Morales como entrenador
20:11 "Es mi derrota": Álvaro Morales asume culpa tras debut fallido con Peluche Caligari
20:03 ¡A un paso de la historia! Alicia Cervantes queda a un gol del récord de Omar Bravo
19:29 Vuelve al Akron: JJ Macías aparece con Pumas antes de jugar contra Chivas
19:27 Ángel Reyna considera mejor a Hugo Sánchez que Diego Armando Maradona
19:25 La Afición Del Peluche Caligari Tras La Derrota De Su Equipo
19:04 ¡Todo listo en Guadalajara! Pumas ya llegó al Akron para enfrentar a Chivas
18:58 Artemis II en Netflix: a qué hora ver el sobrevuelo lunar en vivo este 6 de abril de 2026
18:56 ¡Es que no me tienen paciencia! Lamine Yamal desata comparaciones con El Chavo del 8
18:43 Gabriela Jáquez hace historia con UCLA: campeonas de NCAA tras aplastar a South Carolina
Tendencia
1
Empelotados Marc Crosas y David Faitelson tienen nuevo roce por culpa de Emilio Azcárraga
2
Futbol Lucas Ocampos, de Rayados, ofrece disculpas tras gestos a la afición
3
Contra VIDEO: Denuncian a conductor del Metro CDMX en presunto estado inconveniente en Línea 2
4
Futbol Cruz Azul lamenta el fallecimiento de la madre de Víctor Manuel Velázquez
5
Futbol "Nadie es más que nadie": Hormiga González revela quiénes son los líderes de Chivas
6
Futbol Paolo Maldini estalla tras otro fracaso de Italia: "Tres Mundiales fuera es un desastre total"
Te recomendamos
"Es una ching…": afición de Peluche Caligari reacciona al debut de Álvaro Morales como entrenador
Empelotados
05/04/2026
"Es una ching…": afición de Peluche Caligari reacciona al debut de Álvaro Morales como entrenador
"Es mi derrota": Álvaro Morales asume culpa tras debut fallido con Peluche Caligari
Empelotados
05/04/2026
"Es mi derrota": Álvaro Morales asume culpa tras debut fallido con Peluche Caligari
¡A un paso de la historia! Alicia Cervantes queda a un gol del récord de Omar Bravo
Futbol
05/04/2026
¡A un paso de la historia! Alicia Cervantes queda a un gol del récord de Omar Bravo
Vuelve al Akron: JJ Macías aparece con Pumas antes de jugar contra Chivas
Futbol
05/04/2026
Vuelve al Akron: JJ Macías aparece con Pumas antes de jugar contra Chivas
Ángel Reyna considera mejor a Hugo Sánchez que Diego Armando Maradona
Futbol
05/04/2026
Ángel Reyna considera mejor a Hugo Sánchez que Diego Armando Maradona
La Afición Del Peluche Caligari Tras La Derrota De Su Equipo
Empelotados
05/04/2026
La Afición Del Peluche Caligari Tras La Derrota De Su Equipo