Obed Vargas convence: afición del Atlético de Madrid aplaude su partido ante el Barcelona

En medio de una polémica y dolorosa derrota, el nombre de Obed Vargas terminó siendo uno de los puntos más rescatables para el Atlético de Madrid cuando se enfrentó al Barcelona.

El mediocampista mexicano fue titular y disputó los 90 minutos ante el Barcelona en duelo correspondiente a LaLiga, dejando sensaciones positivas en un partido de alta exigencia, dejando en claro que puede responder de gran forma a pesar de la falta de minutos.

La afición colchonera lo respalda

Pese a la derrota ante los Culés por marcador de 1-2, los aficionados rojiblancos no tardaron en reconocer el desempeño del mexicano a través de redes sociales.

“Bastante decente el nivel que ha dado” y “menudo partidazo se ha marcado el mexicano” fueron algunos de los comentarios que destacaron su actuación, incluso en un contexto complicado y marcado por la polémica arbitral.

Obed Vargas llegando al Civitas Metropolitano | X: @Atleti

Simeone apostó por él… y respondió

Ante las múltiples bajas en la plantilla, Diego Simeone decidió darle la titularidad a Vargas, una decisión que para muchos era arriesgada.

Sin embargo, el mexicano respondió con personalidad, mostrando carácter y soltura en el mediocampo y cortando en varias ocasiones las embestidas blaugranas, un rendimiento difícil de igualar en un partido donde pocos destacaron.

Obed Vargas | X: @Atleti

El rendimiento de Obed Vargas no solo fue reconocido por la afición, sino también por analistas y periodistas, quienes coincidieron en que el mexicano cumplió con creces.

Incluso, se destacó que este tipo de partidos son los que terminan por formar a los futbolistas, y Vargas dejó claro que puede competir en escenarios de alto nivel.

Obed Vargas celebrando gol del Atlético de Madrid | Grosby Group

Un nombre a seguir en el Atlético

Más allá del resultado, la actuación del mexicano abre la puerta a que pueda tener más protagonismo en el esquema del Atlético de Madrid.

Con personalidad, minutos y confianza, Obed Vargas empieza a ganarse un lugar y, sobre todo, el respaldo de una afición que ya tomó nota de su talento.