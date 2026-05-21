Poncho de Nigris pierde millones con Ring Royale 2026: esta fue la cifra

Lo que parecía una noche de puro éxito, luces, influencers y millones de vistas terminó convirtiéndose en un auténtico gancho al bolsillo para Poncho de Nigris. A dos meses de haberse realizado Ring Royale 2026, el conductor e influencer sorprendió al revelar que el evento le dejó pérdidas millonarias, pese a que el recinto estuvo lleno y la transmisión en YouTube rompió números gigantescos.

Sí, aparentemente ni los golpes arriba del ring dolieron tanto como revisar las cuentas después del evento. Fue durante una charla en el podcast del creador de contenido Luis Parra donde el ex participante de La Casa de los Famosos confesó que el proyecto terminó en números rojos.

Ring Royale 2026 fue todo un éxito en audiencia por YouTube / Especial

¿Cuánto dinero perdió Poncho de Nigris?

Sin rodeos y con total honestidad, Poncho soltó la cifra que dejó sorprendidos a muchos seguidores.

“Perdimos cinco millones, salimos en números rojos con cinco millones. Yo pensé que era ‘tablas’, sin patrocinadores, la arena llena, y la monetización de YouTube”, confesó el creador de contenido.

La revelación llamó la atención debido a que Ring Royale 2026 fue uno de los eventos digitales más comentados del año y logró reunir a miles de personas tanto presencialmente como en línea. Pero al parecer, organizar un espectáculo de ese tamaño cuesta muchísimo más de lo que muchos imaginan.

Poncho de Nigris revela que perdió 5 millones de pesos en la realización del evento / Especial

El evento sí fue un éxito… pero no económico

Aunque financieramente las cuentas no cuadraron, Ring Royale sí logró números impresionantes en audiencia. La transmisión en YouTube alcanzó entre 5.5 y 6 millones de espectadores simultáneos en vivo, además de acumular más de 36 millones de visualizaciones totales.

Prácticamente medio internet estaba viendo golpes, retos y streamers subiéndose al ring. Sin embargo, Poncho explicó que ni la monetización de YouTube ni la venta de boletos alcanzaron para cubrir todos los gastos de producción.

Y sí, ahí quedó claro que una cosa son los likes… y otra muy distinta pagar las facturas.

El influencer mencionó en un podcast que ni los patrocinios le ayudaron a pagar las cuentas / Especial

¿Y los patrocinadores?

Uno de los temas que más sorprendió fue cuando le preguntaron por la enorme cantidad de marcas presentes durante el evento. Muchos asumían que Ring Royale estaba completamente cubierto por patrocinadores, pero Poncho aclaró que varios acuerdos fueron únicamente mediante intercambios comerciales.

“Esos fueron intercambios de otras cosas”, respondió cuando le cuestionaron sobre las empresas que aparecieron durante el espectáculo.

Es decir: mucho logo, mucha marca y mucha presencia… pero no necesariamente mucho dinero entrando a la cuenta bancaria.

Ya se está pensando en la siguiente edición del evento de peleas con personajes famosos / Especial

Ring Royale se convirtió en fenómeno digital

Pese a las pérdidas económicas, el evento logró posicionarse como uno de los shows de entretenimiento digital más comentados del año en México. Influencers, streamers y creadores de contenido participaron en peleas que rápidamente se volvieron virales en TikTok, Instagram y YouTube.

Además, la combinación de boxeo, espectáculo y redes sociales volvió a demostrar el enorme poder de convocatoria que tienen actualmente los creadores digitales. Aunque quizá la próxima vez Poncho tendrá que revisar mejor la calculadora antes de subirse al ring empresarial.

Poncho de Nigris sigue apostando por proyectos grandes

A lo largo de los últimos años, Poncho de Nigris se ha convertido en uno de los influencers y empresarios digitales más activos del entretenimiento mexicano. Desde realities hasta eventos en vivo, el regiomontano ha buscado expandir su marca más allá de las redes sociales.