¡No se mueve! FMF mantiene a Daniel Quintero para la Final pese al reclamo de Cruz Azul

La Comisión de Árbitros de la FMF rechazó la inconformidad presentada por la directiva de Cruz Azul respecto a las designaciones arbitrales para el duelo definitivo de la Final del Clausura 2026 de la Liga MX que se disputará en Ciudad Universitaria.

El organismo ratificó a Daniel Quintero Huitrón como árbitro central para el encuentro por el título, pese al malestar mostrado por Cruz Azul en las últimas horas.

Daniel Quintero Huitrón vuelve a pitar un Pumas vs Cruz Azul en el Clausura 2026 | Imago7

La molestia cementera surgió debido a la repetición de árbitros relacionados con antecedentes recientes entre ambos clubes, además del mensaje público emitido por Efraín Juárez hacia el silbante.

En La Noria no cayó bien la decisión de repetir designaciones para una final de alta tensión, por lo que buscaron expresar formalmente su inconformidad ante la Federación Mexicana de Futbol.

Víctor Velázquez, presidente de Cruz Azul. / IMAGO7

Sin embargo, la respuesta fue que no habrá cambios en la designación arbitral.

De esta manera, Daniel Quintero Huitrón será el encargado de impartir justicia en el choque definitivo entre Cruz Azul y Pumas en CU, en una serie que ya comenzó a calentarse desde fuera de la cancha.