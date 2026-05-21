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Futbol

Joel Huiqui “responde” a Nathan Silva sobre Cruz Azul: “No necesitamos una casa porque es todo México”

Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 21:49 - 20 mayo 2026
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El técnico celeste destacó la conexión que existe entre La Máquina y su afición en todo el país previo a la Final ante Pumas

Joel Huiqui habló sobre el apoyo que recibe Cruz Azul alrededor del país y dejó una frase que muchos interpretaron como una respuesta indirecta a las declaraciones de Nathan Silva sobre la falta de estadio del conjunto cementero.

Aunque Huiqui nunca mencionó directamente al defensor de Pumas, sí aprovechó la conferencia de prensa para destacar el arraigo nacional que tiene La Máquina.

Me parece a mí que el equipo tiene una casa muy grande. La República Mexicana está llena al 100 por ciento de gente de corazón

El estratega cementero aseguró que el club se siente completamente respaldado por su afición, independientemente del estadio donde dispute sus partidos.

Huiqui destaca la conexión entre Cruz Azul y su afición

Durante la conferencia, Joel Huiqui explicó que uno de los aspectos más importantes para el plantel ha sido la identificación que existe entre jugadores y aficionados.

Para mí es muy importante recalcar que el equipo se siente identificado con la gente también, no solamente la gente con nosotros
Jugadores de Cruz Azul en celebración ante Chivas | MEXSPORT
Jugadores de Cruz Azul en celebración ante Chivas | MEXSPORT

El técnico también dejó claro que, desde su perspectiva, Cruz Azul no necesita una sola sede para sentirse local debido al apoyo que recibe en todo México.

El equipo no necesita una casa porque tiene una casa muy grande
Jugadores de Cruz Azul en celebración ante Chivas | MEXSPORT
Jugadores de Cruz Azul en celebración ante Chivas | MEXSPORT

Las declaraciones llegan tras los comentarios de Nathan Silva

Las palabras de Huiqui llegan después de que Nathan Silva señalara que Cruz Azul “rentó” Ciudad Universitaria porque “no tiene estadio”, declaración que generó múltiples reacciones entre aficionados de ambos equipos.

Ahora, previo a la Final del Clausura 2026, el ambiente entre Pumas y Cruz Azul comienza a calentarse también fuera de la cancha, aunque ambos planteles han insistido en el respeto mutuo rumbo a la disputa por el campeonato.

La acción del polémico penal en el partido de Cruz Azul contra Pumas | IMAGO 7
La acción del polémico penal en el partido de Cruz Azul contra Pumas | IMAGO 7
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