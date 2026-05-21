‘No fue fácil’: Joel Huiqui sobre la decisión de dejar como titular a Kevin Mier

En vísperas de la Gran Final del Clausura 2026 entre Universidad Nacional y Cruz Azul, los equipos se presentaron al día de medios, donde pudieron mostrar su emoción y deseo de jugar la última contienda del torneo, sin embargo, unos con unas decisiones pendientes en el 11 titular.

En el caso de Cruz Azul, su entrenador, Joel Huiqui, fue quien habló en exclusiva para RÉCORD sobre una de las decisiones más difíciles del campeonato, elegir al arquero titular, todo a raíz de las polémicas actuaciones de su guardameta colombiano Kevin Mier.

Joel Huiqui no sabe lo que es perder como entrenador profesional | MEXSPORT

¿Qué dijo Huiqui?

Durante una entrevista exclusiva con RÉCORD, el técnico ‘novato’ habló sobre cómo manejó la situación de Mier y Gudiño, destacando que todo fue en base a la unión del grupo y el apoyo de los compañeros, poniendo por encima la unión del plantel.

No fue fácil, el otro día hicimos un ejercicio de empatía, ponerse en el lugar del compañero es complicado, pero mi decisión fue un poco basada en los valores del equipo y la institución, que es el respaldo basado al 100%”, declaró Joel Huiqui.

Kevin Mier l IMAGO7

El estratega aseguró que la decisión se tornó más sencilla luego de que los compañeros de Mier se unieron para darle su apoyo al jugador, entendiendo que todos cometen errores y más en una posición tan difícil como la del guardameta.

Todos nos equivocamos, en el caso de Kevin se va directo al marcador. La decisión fue fácil escuchando a los compañeros, a sus amigos, a sus defensores y sus delanteros, creo que la decisión fue correcta, el mensaje es el trabajo en equipo y el respaldo, la decisión fue buena”, concluyó.

Kevin Mier durante partido ante Chivas en el Estadio Azteca | IMAGO7

Unión en la Noria

Desde el arranque de la charla y en sus comienzos como entrenador interino, Joel Huiqui se caracterizó por ser más que un buen estratega un buen armador de grupo, situación que quedó demostrada al dar su respaldo a su portero titular y a todos y cada uno de los miembros de la plantilla.

Con todo y su novatez en una Final de Liga MX, el estratega y ex jugador de la Máquina buscará quitarle a Pumas la oportunidad de romper una sequía de 15 años sin títulos y hacer que el equipo Celeste consiga una nueva copa en la casa del equipo universitario.