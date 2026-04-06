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Paro nacional de transportistas: ¿Qué exigen y cuáles accesos a CDMX estarán bloqueados?

El megabloqueo será por tiempo indefinido este lunes 6 de abril/X: @carlosmartinh
Geovanni Rodríguez Catarino
Geovanni Rodríguez Catarino 08:07 - 06 abril 2026
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Las manifestaciones serán por tiempo indefinido, comenzando desde este lunes 6 de abril a las 7:00 AM

Este lunes 6 de abril, el paro nacional de transportistas amenaza con asfixiar varias carreteras de México.


Sin embargo, la pregunta que muchos afectados se hacen en todo el país es: ¿qué exigen los manifestantes y cuáles son los estados que más sufrirán este bloqueo?

Paro nacional de transportistas: ¿qué está pasando?

Integrantes de la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC), así como del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM), anunciaron que desde las 7:00 AM de este lunes 6 de abril iniciaron un paro indefinido.


Este movimiento implicaría megabloqueos en carreteras, afectando al menos 22 estados de la República Mexicana.

El paro nacional está encabezada por transportistas/X: @michangoonga

Principales exigencias de los transportistas

Entre las principales demandas al Gobierno Federal destaca la exigencia de mayor seguridad en carreteras, debido a delitos como robos, secuestros, extorsiones e incluso asesinatos de operadores.

Exigen:

  • Seguridad real y permanente en carreteras federales, con vigilancia de la Guardia Nacional en retenes

  • Fin a la extorsión y corrupción en puntos de revisión

  • Creación de una fiscalía especializada en delitos de transporte de carga pesada

  • Apoyo a las familias de operadores víctimas de inseguridad

  • Eliminación del IEPS al diésel

  • Reinicio de apoyos directos a productores de trigo y maíz rezagados desde 2023

La principal exigencia al Gobierno Federal es seguridad en las carreteras del país/X: @moviendoideas

Megabloqueos en carreteras y accesos a CDMX

El megabloqueo está programado para iniciar a las 7:00 AM, abarcando distintas carreteras, casetas y accesos a la Ciudad de México.


Se prevé que se extienda por varias horas, dependiendo de cómo avancen las negociaciones con las autoridades federales, que han señalado que: “no hay razón para el bloqueo”, argumentando que existen mesas de trabajo con los manifestantes y un presupuesto de 3 mil 412 millones de pesos destinado a apoyar a unos 40 mil agricultores.

Zonas afectadas por el paro hoy 6 de abril

Accesos a la CDMX

  • Autopista México-Puebla

  • Autopista México-Querétaro / México-Jorobas

  • Autopista México-Pachuca

  • Autopista México-Cuernavaca

  • Arco Norte

  • Circuito Exterior Mexiquense

  • Autopista México-Toluca

  • Autopista Naucalpan-Ecatepec

Zona Norte y Bajío

  • Carretera Federal 45 (Panamericana)

  • Carretera Federal 49 (Zacatecas-San Luis Potosí)

  • Vía corta a Chihuahua

  • Autopista Salamanca-Celaya

  • Mexicali-San Luis

Occidente y Pacífico

  • Autopista de Occidente (15D)

  • Carretera Culiacán-Mazatlán

  • Carretera Morelia-Pátzcuaro

  • Autopista Guadalajara-Colima

  • Autopista Guadalajara-México (vía Occidente)

Varios accesos a la Ciudad de México estarán bloqueados/X: @AztecaNoticias

Recomendaciones ante bloqueos

Se recomienda a automovilistas, usuarios del transporte público y población en general considerar rutas alternas para llegar a sus destinos.


Los traslados podrían verse seriamente afectados debido a estos bloqueos en gran parte del territorio nacional.

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