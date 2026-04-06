Paro nacional de transportistas: ¿Qué exigen y cuáles accesos a CDMX estarán bloqueados?
Este lunes 6 de abril, el paro nacional de transportistas amenaza con asfixiar varias carreteras de México.
Sin embargo, la pregunta que muchos afectados se hacen en todo el país es: ¿qué exigen los manifestantes y cuáles son los estados que más sufrirán este bloqueo?
Paro nacional de transportistas: ¿qué está pasando?
Integrantes de la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC), así como del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM), anunciaron que desde las 7:00 AM de este lunes 6 de abril iniciaron un paro indefinido.
Este movimiento implicaría megabloqueos en carreteras, afectando al menos 22 estados de la República Mexicana.
Principales exigencias de los transportistas
Entre las principales demandas al Gobierno Federal destaca la exigencia de mayor seguridad en carreteras, debido a delitos como robos, secuestros, extorsiones e incluso asesinatos de operadores.
Exigen:
Seguridad real y permanente en carreteras federales, con vigilancia de la Guardia Nacional en retenes
Fin a la extorsión y corrupción en puntos de revisión
Creación de una fiscalía especializada en delitos de transporte de carga pesada
Apoyo a las familias de operadores víctimas de inseguridad
Eliminación del IEPS al diésel
Reinicio de apoyos directos a productores de trigo y maíz rezagados desde 2023
Megabloqueos en carreteras y accesos a CDMX
El megabloqueo está programado para iniciar a las 7:00 AM, abarcando distintas carreteras, casetas y accesos a la Ciudad de México.
Se prevé que se extienda por varias horas, dependiendo de cómo avancen las negociaciones con las autoridades federales, que han señalado que: “no hay razón para el bloqueo”, argumentando que existen mesas de trabajo con los manifestantes y un presupuesto de 3 mil 412 millones de pesos destinado a apoyar a unos 40 mil agricultores.
Zonas afectadas por el paro hoy 6 de abril
Accesos a la CDMX
Autopista México-Puebla
Autopista México-Querétaro / México-Jorobas
Autopista México-Pachuca
Autopista México-Cuernavaca
Arco Norte
Circuito Exterior Mexiquense
Autopista México-Toluca
Autopista Naucalpan-Ecatepec
Zona Norte y Bajío
Carretera Federal 45 (Panamericana)
Carretera Federal 49 (Zacatecas-San Luis Potosí)
Vía corta a Chihuahua
Autopista Salamanca-Celaya
Mexicali-San Luis
Occidente y Pacífico
Autopista de Occidente (15D)
Carretera Culiacán-Mazatlán
Carretera Morelia-Pátzcuaro
Autopista Guadalajara-Colima
Autopista Guadalajara-México (vía Occidente)
Recomendaciones ante bloqueos
Se recomienda a automovilistas, usuarios del transporte público y población en general considerar rutas alternas para llegar a sus destinos.
Los traslados podrían verse seriamente afectados debido a estos bloqueos en gran parte del territorio nacional.
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