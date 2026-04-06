Paro nacional de transportistas: ¿Qué exigen y cuáles accesos a CDMX estarán bloqueados?

Este lunes 6 de abril, el paro nacional de transportistas amenaza con asfixiar varias carreteras de México.

Sin embargo, la pregunta que muchos afectados se hacen en todo el país es: ¿qué exigen los manifestantes y cuáles son los estados que más sufrirán este bloqueo?

Paro nacional de transportistas: ¿qué está pasando?

Integrantes de la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC), así como del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM), anunciaron que desde las 7:00 AM de este lunes 6 de abril iniciaron un paro indefinido.

Este movimiento implicaría megabloqueos en carreteras, afectando al menos 22 estados de la República Mexicana.

El paro nacional está encabezada por transportistas/X: @michangoonga

Principales exigencias de los transportistas

Entre las principales demandas al Gobierno Federal destaca la exigencia de mayor seguridad en carreteras, debido a delitos como robos, secuestros, extorsiones e incluso asesinatos de operadores.

Exigen: Seguridad real y permanente en carreteras federales, con vigilancia de la Guardia Nacional en retenes

Fin a la extorsión y corrupción en puntos de revisión

Creación de una fiscalía especializada en delitos de transporte de carga pesada

Apoyo a las familias de operadores víctimas de inseguridad

Eliminación del IEPS al diésel

Reinicio de apoyos directos a productores de trigo y maíz rezagados desde 2023

La principal exigencia al Gobierno Federal es seguridad en las carreteras del país/X: @moviendoideas

Megabloqueos en carreteras y accesos a CDMX

El megabloqueo está programado para iniciar a las 7:00 AM, abarcando distintas carreteras, casetas y accesos a la Ciudad de México.

Se prevé que se extienda por varias horas, dependiendo de cómo avancen las negociaciones con las autoridades federales, que han señalado que: “no hay razón para el bloqueo”, argumentando que existen mesas de trabajo con los manifestantes y un presupuesto de 3 mil 412 millones de pesos destinado a apoyar a unos 40 mil agricultores.

Zonas afectadas por el paro hoy 6 de abril

Accesos a la CDMX Autopista México-Puebla

Autopista México-Querétaro / México-Jorobas

Autopista México-Pachuca

Autopista México-Cuernavaca

Arco Norte

Circuito Exterior Mexiquense

Autopista México-Toluca

Autopista Naucalpan-Ecatepec Zona Norte y Bajío Carretera Federal 45 (Panamericana)

Carretera Federal 49 (Zacatecas-San Luis Potosí)

Vía corta a Chihuahua

Autopista Salamanca-Celaya

Mexicali-San Luis Occidente y Pacífico Autopista de Occidente (15D)

Carretera Culiacán-Mazatlán

Carretera Morelia-Pátzcuaro

Autopista Guadalajara-Colima

Autopista Guadalajara-México (vía Occidente)

Varios accesos a la Ciudad de México estarán bloqueados/X: @AztecaNoticias

Recomendaciones ante bloqueos