Así se vivió el Día del Taco 2026 en CDMX: promociones 2x1 y tacos callejeros protagonistas

La Ciudad de México volvió a rendirse ante uno de sus platillos más emblemáticos durante el Día del Taco 2026, una fecha que reunió a miles de capitalinos en taquerías, puestos callejeros y restaurantes para celebrar la gastronomía mexicana.

Desde temprano, distintos establecimientos aprovecharon la ocasión para lanzar promociones especiales, destacando las ofertas de dos por uno en tacos, lo que atrajo a comensales que no dudaron en hacer fila para aprovechar los descuentos.

Capitalinos aprovecharon descuentos para disfrutar sus tacos favoritos./ Georgina Sánchez

¿Cómo se celebró el Día del Taco 2026 en CDMX?

Durante la jornada, taquerías de distintas zonas de la ciudad se sumaron a la celebración con menús especiales y promociones. Los clásicos como los tacos al pastor, suadero, bistec y carnitas fueron los más solicitados por los clientes.

Las ofertas 2x1 se convirtieron en el principal gancho, generando gran afluencia en locales de colonias populares y zonas céntricas, donde los amantes de los tacos aprovecharon para probar distintos sabores sin gastar de más.

Además, el ambiente festivo se hizo presente en varios puntos de la capital, donde familias, grupos de amigos y trabajadores se dieron cita para disfrutar de este platillo que forma parte de la identidad mexicana.

Familias y amigos se reunieron para celebrar el platillo más querido de México./ Georgina Sánchez

Los tacos callejeros, los verdaderos protagonistas

A pesar de las promociones en restaurantes, los tacos de la calle no podían faltar en esta celebración. Los puestos ambulantes y tradicionales volvieron a demostrar por qué son una de las opciones favoritas de los capitalinos.

Con trompos girando, planchas humeantes y salsas de todos los sabores, los tacos callejeros ofrecieron una experiencia auténtica que difícilmente se replica en otros espacios.

Para muchos, el verdadero sabor del Día del Taco se encuentra en la esquina del barrio, donde la preparación al momento y el sazón característico convierten cada taco en una experiencia única.

El Día del Taco 2026 dejó claro que este platillo no solo es parte de la gastronomía, sino también de la cultura y la vida cotidiana en la Ciudad de México.

Entre promociones, filas y antojitos, la capital celebró una vez más a uno de sus mayores orgullos culinarios, confirmando que siempre hay espacio para otro taco.