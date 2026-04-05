Paro nacional de transportistas y agricultores 6 de abril 2026: carreteras afectadas y mega bloqueos en México

México se prepara para un inicio de semana complicado ante el anuncio de un paro nacional indefinido por parte de transportistas y agricultores, el cual comenzará este lunes 6 de abril de 2026.

La movilización fue convocada por la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) y el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM), quienes aseguraron que no han recibido respuestas claras ante la crisis que enfrentan ambos sectores.

De acuerdo con lo informado, las primeras concentraciones de unidades pesadas comenzarán desde la madrugada, mientras que el arranque formal del paro está previsto a las 07:00 horas, lo que podría generar afectaciones desde las primeras horas del día.

Carreteras como la México–Querétaro y México–Puebla podrían registrar bloqueos./ RS

¿Por qué habrá paro nacional de transportistas y agricultores?

Las organizaciones explicaron que la protesta surge por diversas problemáticas que afectan tanto al campo como al transporte, entre ellas la inseguridad en carreteras, donde denuncian robos, extorsiones y ataques constantes.

También señalaron el aumento en los costos operativos debido al encarecimiento del diésel, fertilizantes e insumos, así como la falta de apoyos y financiamiento para los productores.

Otro punto clave es la competencia que consideran desleal por productos importados, además de prácticas de mercado que, aseguran, perjudican directamente a los agricultores.

La protesta es convocada por la ANTAC y el FNRCM.

Carreteras y estados que podrían verse afectados

El paro tendrá presencia en al menos 20 estados del país, con afectaciones en rutas estratégicas que conectan el centro, norte y occidente de México.

Entre las vialidades donde se prevén bloqueos o cierres parciales se encuentran los accesos a la Ciudad de México, como las autopistas México–Puebla, México–Querétaro, México–Pachuca y México–Cuernavaca, así como la vía México–Jorobas.

También podrían registrarse afectaciones en la Carretera Federal 45 (Panamericana), la Federal 49 (Zacatecas–San Luis Potosí), la autopista Salamanca–Celaya y la vía corta a Chihuahua.

En el occidente, destacan posibles complicaciones en la autopista de Occidente (15D), la carretera Culiacán–Mazatlán y la Morelia–Pátzcuaro, lo que impactaría el traslado de mercancías y alimentos.