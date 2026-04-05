Tábata Jalil se equivoca en vivo y menciona a la competencia; revive el “caso Pedrito Sola” y se vuelve viral

La conductora Tábata Jalil volvió a colocarse en tendencia luego de protagonizar un error durante una transmisión que rápidamente fue comparado con uno de los momentos más recordados de la televisión mexicana.

El incidente ocurrió en el programa Fórmula Espectacular, de Radio Fórmula, donde la también reportera de Venga la Alegría participaba en una mención comercial como parte de su rol como Embajadora Simi.

En medio de la lectura del mensaje, Jalil confundió la marca que debía promocionar y mencionó a Farmacias del Ahorro, cuando en realidad el anuncio correspondía a Farmacias Similares, lo que generó un instante de tensión en plena transmisión.

La conductora confundió a Farmacias Similares con Farmacias del Ahorro durante el anuncio./ X: @TuTiaSandra

¿Por qué comparan a Tábata Jalil con Pedrito Sola?

Tras darse cuenta del error, la conductora corrigió de inmediato en vivo: “Justamente es lo que se le está reconociendo actualmente a Farmacias del Ahorro… ¡a Farmacias Similares, perdón!”. Sin embargo, el momento ya había quedado registrado.

En cabina, la reacción fue evidente. Ana Lucía Salazar mostró sorpresa ante lo ocurrido, mientras que Flor Rubio intervino rápidamente para retomar el rumbo de la mención.

🚩 SE REPITE ERROR: Se equivoca en vivo TÁBATA JALIL, confundió a Farmacias Similares con Farmacias del Ahorro durante una mención publicitaria ‼️😱😱



"Farmacias del ahorro... Similares ... Similares"



🔻El error podría traer CONSECUENCIAS ECONÓMICAS, así como hace 18 años PEDRO… pic.twitter.com/Z35geqZH5Y — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) April 5, 2026

La escena recordó a muchos el error de Pedro Sola en 2007, cuando confundió una marca de mayonesa durante una transmisión, situación que derivó en una multa de 75 mil pesos y que se convirtió en un episodio icónico de la televisión mexicana.

El video revive y estalla en redes sociales

Aunque el error ocurrió hace alrededor de un mes, recientemente el video volvió a circular con fuerza en plataformas como X (antes Twitter), TikTok y otras redes sociales, donde miles de usuarios lo han compartido.

Las reacciones no tardaron en aparecer, con comentarios que retomaron el paralelismo con Pedrito Sola y cuestionaron si podría haber consecuencias para la conductora.