Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Tábata Jalil se equivoca en vivo y menciona a la competencia; revive el “caso Pedrito Sola” y se vuelve viral

El error fue comparado con el icónico caso de Pedrito Sola en 2007./ X: @Tabatajalilreal
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 13:36 - 05 abril 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
La conductora Tábata Jalil confundió marcas durante una mención en radio; aunque ocurrió hace un mes, el video volvió a viralizarse en redes sociales

La conductora Tábata Jalil volvió a colocarse en tendencia luego de protagonizar un error durante una transmisión que rápidamente fue comparado con uno de los momentos más recordados de la televisión mexicana.

El incidente ocurrió en el programa Fórmula Espectacular, de Radio Fórmula, donde la también reportera de Venga la Alegría participaba en una mención comercial como parte de su rol como Embajadora Simi.

En medio de la lectura del mensaje, Jalil confundió la marca que debía promocionar y mencionó a Farmacias del Ahorro, cuando en realidad el anuncio correspondía a Farmacias Similares, lo que generó un instante de tensión en plena transmisión.

La conductora confundió a Farmacias Similares con Farmacias del Ahorro durante el anuncio./ X: @TuTiaSandra

¿Por qué comparan a Tábata Jalil con Pedrito Sola?

Tras darse cuenta del error, la conductora corrigió de inmediato en vivo: “Justamente es lo que se le está reconociendo actualmente a Farmacias del Ahorro… ¡a Farmacias Similares, perdón!”. Sin embargo, el momento ya había quedado registrado.

En cabina, la reacción fue evidente. Ana Lucía Salazar mostró sorpresa ante lo ocurrido, mientras que Flor Rubio intervino rápidamente para retomar el rumbo de la mención.

La escena recordó a muchos el error de Pedro Sola en 2007, cuando confundió una marca de mayonesa durante una transmisión, situación que derivó en una multa de 75 mil pesos y que se convirtió en un episodio icónico de la televisión mexicana.

El video revive y estalla en redes sociales

Aunque el error ocurrió hace alrededor de un mes, recientemente el video volvió a circular con fuerza en plataformas como X (antes Twitter), TikTok y otras redes sociales, donde miles de usuarios lo han compartido.

Las reacciones no tardaron en aparecer, con comentarios que retomaron el paralelismo con Pedrito Sola y cuestionaron si podría haber consecuencias para la conductora.

El momento ocurrió en el programa Fórmula Espectacular de Radio Fórmula./ X
Últimos videos
Lo Último
20:28 ¡Partidazo en el Volcán! Tigres y Chivas empatan en un duelo lleno de goles y emociones
20:13 "Es una ching…": afición de Peluche Caligari reacciona al debut de Álvaro Morales como entrenador
20:11 "Es mi derrota": Álvaro Morales asume culpa tras debut fallido con Peluche Caligari
20:03 ¡A un paso de la historia! Alicia Cervantes queda a un gol del récord de Omar Bravo
19:29 Vuelve al Akron: JJ Macías aparece con Pumas antes de jugar contra Chivas
19:27 Ángel Reyna considera mejor a Hugo Sánchez que Diego Armando Maradona
19:25 La Afición Del Peluche Caligari Tras La Derrota De Su Equipo
19:04 ¡Todo listo en Guadalajara! Pumas ya llegó al Akron para enfrentar a Chivas
18:58 Artemis II en Netflix: a qué hora ver el sobrevuelo lunar en vivo este 6 de abril de 2026
18:56 ¡Es que no me tienen paciencia! Lamine Yamal desata comparaciones con El Chavo del 8
Tendencia
1
Empelotados Marc Crosas y David Faitelson tienen nuevo roce por culpa de Emilio Azcárraga
2
Futbol Lucas Ocampos, de Rayados, ofrece disculpas tras gestos a la afición
3
Contra VIDEO: Denuncian a conductor del Metro CDMX en presunto estado inconveniente en Línea 2
4
Futbol Cruz Azul lamenta el fallecimiento de la madre de Víctor Manuel Velázquez
5
Futbol "Nadie es más que nadie": Hormiga González revela quiénes son los líderes de Chivas
6
Futbol Paolo Maldini estalla tras otro fracaso de Italia: "Tres Mundiales fuera es un desastre total"
Te recomendamos
¡Partidazo en el Volcán! Tigres y Chivas empatan en un duelo lleno de goles y emociones
Futbol
05/04/2026
¡Partidazo en el Volcán! Tigres y Chivas empatan en un duelo lleno de goles y emociones
"Es una ching…": afición de Peluche Caligari reacciona al debut de Álvaro Morales como entrenador
Empelotados
05/04/2026
"Es una ching…": afición de Peluche Caligari reacciona al debut de Álvaro Morales como entrenador
"Es mi derrota": Álvaro Morales asume culpa tras debut fallido con Peluche Caligari
Empelotados
05/04/2026
"Es mi derrota": Álvaro Morales asume culpa tras debut fallido con Peluche Caligari
¡A un paso de la historia! Alicia Cervantes queda a un gol del récord de Omar Bravo
Futbol
05/04/2026
¡A un paso de la historia! Alicia Cervantes queda a un gol del récord de Omar Bravo
Vuelve al Akron: JJ Macías aparece con Pumas antes de jugar contra Chivas
Futbol
05/04/2026
Vuelve al Akron: JJ Macías aparece con Pumas antes de jugar contra Chivas
Ángel Reyna considera mejor a Hugo Sánchez que Diego Armando Maradona
Futbol
05/04/2026
Ángel Reyna considera mejor a Hugo Sánchez que Diego Armando Maradona