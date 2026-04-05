Muere joven en Hermosillo tras aplicarse suero vitaminado; ya suman cinco posibles víctimas

El caso de los llamados “sueros vitaminados” en Hermosillo, Sonora, ha encendido las alarmas. La muerte de un joven, presuntamente vinculada a este tipo de tratamiento, elevó a cinco el número de posibles víctimas, mientras autoridades mantienen abierta una investigación por posible negligencia médica.

Los sueros vitaminados, populares por sus supuestos beneficios, están bajo la lupa tras estos fallecimientos. / iStock

¿Qué se sabe sobre las muertes por suero vitaminado en Hermosillo?

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, varias personas fallecieron tras recibir un tratamiento intravenoso conocido como “suero vitaminado”, aplicado en una clínica privada.

Las víctimas —dos hombres y dos mujeres en un inicio— tenían en común haber sido atendidas por el mismo médico, lo que llevó a abrir una carpeta de investigación por una posible mala práctica.

Con el fallecimiento más reciente, el número de casos relacionados aumentó a cinco, lo que intensificó las indagatorias para determinar responsabilidades.

Investigación en curso y aseguramiento de la clínica

Autoridades estatales y sanitarias realizaron un cateo en el lugar donde se aplicaban los tratamientos, asegurando expedientes clínicos, medicamentos e insumos médicos.

Además, las muestras de los productos utilizados y de las víctimas están siendo analizadas para identificar si hubo contaminación, alteración de sustancias o errores en la aplicación.

La Fiscalía señaló que el objetivo es “determinar el posible daño celular ocasionado por la administración de los mencionados sueros”, como parte de los estudios especializados.

¿Qué son los sueros vitaminados y por qué generan riesgo?

Este tipo de tratamiento consiste en la aplicación intravenosa de mezclas de vitaminas y minerales, popularizadas como métodos para mejorar la energía, fortalecer el sistema inmunológico o incluso como “detox”.

Sin embargo, especialistas han advertido que su uso sin control médico adecuado puede implicar riesgos graves para la salud, especialmente si las sustancias no están reguladas o se administran de forma incorrecta.

Presuntamente cinco personas murieron tras aplicarse sueros vitaminados en una clínica privada de Hermosillo. / iStock

¿Quiénes son las víctimas de los sueros vitaminados en Hermosillo?

Hasta ahora, se ha logrado identificar a algunas de las personas fallecidas en este caso: Catalina Figueroa , de 38 años, quien recibió el tratamiento el 1 de abril y posteriormente presentó complicaciones de salud hasta su fallecimiento.

Dinora Ontiveros , quien murió tras presentar un deterioro acelerado luego de la aplicación del suero.

Jesús Héctor Almeida Flores y su hijo Sebastián Almeida Cáñez, ambos vinculados al mismo procedimiento en la clínica. A estos casos se suma el de un joven de 22 años, identificado como Zahid, que de acuerdo con el testimonio de su mamá Jazmín, solicitó la aplicación del suero para aliviar una resaca.

Las posibles víctimas del suero vitaminado en Sonora. / RS

Familiares de las víctimas han exigido justicia y esclarecimiento de los hechos, al señalar que existen dudas sobre las sustancias administradas y los protocolos médicos utilizados.