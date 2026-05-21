44 años después: Aston Villa ‘destroza’ Birmingham en su festejo de campeón

De Peter Withe en 1981 a Emiliano Martínez en el 2026, el Aston Villa volvió a hacer historia en el viejo continente. Luego de una magnífica campaña en Premier League y en la Europa League, el equipo de los Villanos cerró con broche de oro un año inolvidable, conquistando su segundo título internacional en su historia.

Festejos del Aston Villa en Birmingham | x:@AVFCOfficial

Festejos en Birmingham

Luego de que el equipo comandado por Unai Emery se impusiera 3-0 al cuadro de la Bundesliga, FC Friburgo, el conjunto de la Premier League rompió la racha de más de 40 años sin consagrarse con un título internacional, siendo la última vez en la edición 1981 - 1982 de la Champions League.

Tal y como se esperaba, luego de que Aston Villa conquistó el Tüpraş Stadium de Estambul, el equipo inglés no tardó ni 24 horas en regresar a casa, donde ya lo esperaba una cantidad misiva de gente que no perdió la oportunidades de salir a celebrar el histórico campeonato.

Afición del Aston Villa en festejos del campeón | x:@AVFCOfficial

Las calles aledañas del Villa Park se llenaron de celeste y morado, además de banderas de más de un metro que acompañadas de cánticos se ondearon en todo lo alto, celebrando a un equipo que salió de las tinieblas para volver a colocarse en todo lo alto.

El camión morado que presumió la primera Europa League en la historia del club se paseo por las calles de Trinity Road, Witton Lane y Witton Road, mismas que estaban llenas por niños y adultos que esperaron toda su vida a ver campeón a su equipo.

Festejos de campeón en Birmingham | x:@AVFCOfficial

2026 inolvidable

El hito deportivo que significó el título del Aston Villa cerró una de las páginas más gloriosas en la historia del cuadro inglés, pues su logro se une a una fantástica temporada dentro de la Premier League, en el cual se encuentran peleando el tercer lugar del campeonato, solo por debajo del ya campeón Arsenal, el Manchester City y el Manchester United.

Con el resultado de la final, el equipo de Emiliano 'Dibu' Martínez se mete de lleno a la UEFA Champions League del siguiente año, donde buscarán realizar una actuación tan memorable como la hecha en el segundo torneo más importante del viejo continente.