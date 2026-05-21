VIDEO: Lalo Villar encara a exsocio por presuntamente quedarse con el negocio que abrieron

Lalo Villar, conocido por el exitoso canal de YouTube “La Ruta de la Garnacha”, encendió las redes sociales luego de publicar un video en el que confronta directamente a su exsocio dentro de una taquería que, según su versión, ambos habían levantado juntos y de la cual terminó fuera tras una serie de problemas relacionados con dinero, administración y presuntas traiciones.

La grabación rápidamente se viralizó en plataformas como TikTok y Facebook debido a la tensión del momento, ya que el creador de contenido llegó por sorpresa al establecimiento donde ahora trabaja Oscar, el hombre al que señala de haberse quedado con el negocio.

En el video, Lalo aparece entrando al local mientras encara a su antiguo compañero frente a clientes y empleados.

Lalo Villar presumía y daba difusión a la taquería que abrió con Oscar en Neza / Especial

“Qué tal Oscar, mucho gusto. ¿Cómo se llama tu nuevo lugar? Qué padre, ¿verdad? En el mismo lugar donde habíamos hecho juntos un negocio. Del que nunca me diste un solo peso después de hace seis meses, ¿verdad?”, reclamó Villar.

Ante la incómoda escena, Oscar apenas respondió: “Pues… después, ¿qué pasó?”, mientras usuarios en redes sociales señalaron que lucía sorprendido y claramente incómodo al ser grabado.

El youtuber decidió enfrentar a su exsocio para que le diera una explicación / Especial

“Me traicionaron y perdí mi taquería”

El video fue publicado bajo el título: “Me TRAICIONARON… y PERDÍ mi TAQUERÍA”, frase que rápidamente llamó la atención de sus seguidores y desató miles de comentarios en internet. De acuerdo con el relato de Lalo Villar, ambos comenzaron el negocio con entusiasmo y la intención de convertirlo en una taquería exitosa; sin embargo, conforme avanzó el proyecto comenzaron los problemas relacionados con la administración y el manejo del dinero.

El creador de contenido aseguró que él aportó gran parte del capital inicial y que incluso realizó inversiones adicionales para ayudar a mejorar la operación del lugar. Según explicó, pagó herramientas administrativas, capacitaciones y hasta cursos completos para que Oscar pudiera aprender a manejar correctamente el negocio.

Visiblemente molesto, Lalo mejor decidió retirarse con algunas cosas que compró para el negocio / Especial

“Le pagué un curso completito porque él me dijo que no sabía nada de administración. Le pagué un Excel para que nos diera el precio exacto de cada taco, elegimos un gerente y nada funcionó”, contó.

A pesar de todos esos esfuerzos, Villar aseguró que jamás recibió cuentas claras ni información precisa sobre las ganancias que estaba generando el local.

Acusa que le quitaron mercancía y abrieron otra taquería

Otro de los señalamientos que más impactó a los seguidores de “La Ruta de la Garnacha” fue la acusación de que presuntamente Oscar retiró mercancía, materiales y productos relacionados con la marca para después abrir otro negocio.

La sociedad entre ambos terminó y le deseó a Oscar la mejor de las suertes en su nuevo negocio / Especial

Además, Lalo reveló que durante algunos meses la taquería llegó a generar ventas cercanas a los 200 mil pesos, dinero del cual —según afirma— nunca obtuvo reportes claros.

Incluso explicó que originalmente había aceptado que Oscar recibiera el 60 por ciento de las ganancias debido a que era quien cocinaba y realizaba gran parte del trabajo operativo dentro del local. Sin embargo, aseguró que con el tiempo comenzaron las inconsistencias y las versiones contradictorias.

“Dijeron que el negocio había quebrado”

La molestia del influencer gastronómico también aumentó porque, según relató, algunos clientes comenzaron a decirle que la taquería “Xilos” había cerrado o quebrado, versión que presuntamente fue difundida por su exsocio. Para Lalo, esto dañó la imagen del negocio y provocó confusión entre quienes seguían apoyando el proyecto desde sus inicios.

Durante la confrontación, Villar también cuestionó a la esposa de Oscar para intentar obtener una explicación sobre lo ocurrido; sin embargo, ambos evitaron profundizar en las respuestas y únicamente asentían mientras escuchaban las acusaciones.

Oscar sí mencionó que en algún momento buscó contactar a Lalo para hablar sobre la situación, aunque el youtuber respondió que no pudo reunirse porque se encontraba atendiendo otro problema personal relacionado con un robo del que habría sido víctima en su oficina.

La marca de tacos de Lalo quedó borrada de las redes y de la marquesina / Especial

“Fue mi culpa por confiar”

Al final del video, Lalo Villar decidió retirar algunas pertenencias relacionadas con el negocio y, aunque visiblemente decepcionado, aseguró que aceptaba parte de la responsabilidad por haber confiado únicamente “de palabra”.

El creador de contenido reconoció que nunca existió un contrato formal entre ambos, situación que terminó complicando cualquier reclamo legal o administrativo. Pese al conflicto, Lalo se despidió deseándole suerte a Oscar, aunque dejó claro que se sintió engañado y traicionado por alguien a quien consideraba un aliado dentro del proyecto.

La polémica continúa creciendo en redes sociales, donde miles de usuarios ya debaten sobre quién tiene la razón y si realmente hubo abuso de confianza en uno de los casos más comentados entre creadores de contenido gastronómico en México.