Iztapalapa rompe récord en Semana Santa 2026: casi 3 millones de asistentes y saldo blanco

La alcaldía Iztapalapa volvió a consolidarse como uno de los puntos más importantes de la Semana Santa en México, luego de registrar una asistencia histórica durante la 183 representación de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo.

La alcaldesa Aleida Alavez informó que, a lo largo de los cuatro días de actividades, se contabilizó la presencia de 2 millones 848 mil 690 personas, lo que representa un incremento de aproximadamente 600 mil asistentes en comparación con 2025.

El Viacrucis del Viernes Santo congregó a más de 2.2 millones de fieles./ Georgina Sánchez

Tan solo en el Viacrucis del Viernes Santo, el evento más representativo de esta celebración, acudieron 2 millones 200 mil personas, cifra muy superior a la del año anterior, cuando se registraron cerca de 1.4 millones.

¿Cuántas personas asistieron a la Pasión de Cristo en Iztapalapa 2026?

De acuerdo con las autoridades, la afluencia total incluye actividades realizadas desde el Domingo de Ramos hasta el Viernes Santo, además de los eventos en los ocho barrios originarios de la demarcación.

Para garantizar la seguridad de los asistentes, se desplegaron más de 9 mil elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y personal de protección civil, quienes mantuvieron vigilancia constante durante toda la jornada.

Más de 9 mil elementos de seguridad participaron en el operativo de vigilancia./ Georgina Sánchez

Además, participaron alrededor de 5 mil actores y extras en la representación, mientras que más de 2 mil 200 servidores públicos brindaron apoyo logístico, atención y servicios a los visitantes.

Saldo blanco y reconocimiento internacional

La alcaldesa destacó que todas las actividades se llevaron a cabo con saldo blanco, resultado de la coordinación entre distintas dependencias. “Estos resultados reflejan coordinación interinstitucional y un gobierno que conoce su territorio y responde con eficacia”, señaló.

Cabe recordar que esta edición fue la primera tras el reconocimiento de la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, otorgado el 10 de diciembre de 2025, lo que incrementó el interés tanto de fieles como de visitantes.

Durante las jornadas también se ofrecieron miles de servicios, incluyendo atenciones médicas e hidratación, para garantizar el bienestar de los asistentes en uno de los eventos religiosos más importantes del país.