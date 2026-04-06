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Frutinovelas: el fenómeno viral donde frutas viven romances, engaños e infidelidades

Plátanos, fresas y uvas se transforman en personajes virales dentro de las frutinovelas./ Captura de pantalla
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 14:56 - 06 abril 2026
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: Las frutinovelas están conquistando TikTok con historias absurdas, personajes hechos con frutas y giros dramáticos que atrapan a millones de usuarios

Las redes sociales vuelven a sorprender con una tendencia tan extraña como adictiva: las llamadas “frutinovelas”. Este fenómeno, que se ha viralizado principalmente en TikTok, consiste en pequeñas historias protagonizadas por frutas que, mediante edición, voz en off y narrativa intensa, simulan auténticas telenovelas en formato digital.

¿Por qué las frutinovelas se hicieron virales en TikTok?

Lejos de ser contenido infantil, las frutinovelas virales han captado la atención de usuarios de todas las edades. Su éxito radica en la mezcla de humor absurdo, creatividad visual y tramas exageradas que evocan los melodramas tradicionales, pero con un giro inesperado: los protagonistas son plátanos, fresas, uvas o mangos con personalidades propias.

El fenómeno de las frutinovelas demuestra el poder de la creatividad en redes sociales./ RS

Cada episodio suele durar pocos segundos, pero es suficiente para enganchar a la audiencia. Los creadores desarrollan historias con conflictos amorosos, traiciones, secretos familiares e incluso villanos, todo narrado con un tono que parodia las clásicas producciones televisivas.

Otro elemento clave de su popularidad es la facilidad de producción. No se requieren grandes recursos para crear una frutinovela en TikTok: basta con frutas, un celular y creatividad. Esto ha permitido que miles de usuarios participen en la tendencia, generando contenido constante que mantiene vivo el fenómeno.

Con pocos recursos, usuarios crean frutinovelas que alcanzan millones de reproducciones./ RS

El fenómeno de las frutinovelas y el nuevo consumo digital

El algoritmo de TikTok también juega un papel importante. Al tratarse de videos cortos, dinámicos y con finales abiertos, los usuarios tienden a consumir varios episodios seguidos, lo que impulsa su alcance. Así, algunas cuentas han logrado millones de reproducciones en poco tiempo.

Además, las frutinovelas reflejan una evolución en el consumo de entretenimiento digital. Las nuevas audiencias buscan contenido rápido, creativo y fácil de compartir, y este formato cumple con todas esas características, incluso dando pie a historias con continuidad y universos narrativos más amplios.

Aunque podría parecer una moda pasajera, este tipo de contenido apunta a una tendencia más grande: la reinvención de las telenovelas en redes sociales. En un entorno donde la creatividad manda, las frutinovelas demuestran que cualquier idea puede transformarse en un fenómeno viral.

Las frutinovelas mezclan humor absurdo y narrativa dramática en videos cortos./ RS
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