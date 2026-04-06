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Auto atropella a familias en hospital del IMSS en Tecámac: hay cuatro muertos

El fatal accidente dejó como saldo cuatro muertos y siete lesionados/X: @CronicasLDN
Geovanni Rodríguez Catarino
Geovanni Rodríguez Catarino 10:29 - 06 abril 2026
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El automovilista que presuntamente provocó el accidente manejaba a exceso de velocidad y en estado de ebriedad

Una auténtica tragedia se registró la madrugada de este lunes 6 de abril en la carretera federal México-Pachuca, luego de que un automóvil atropellara a familiares de pacientes que esperaban afuera del Hospital General de Zona No. 200 del IMSS en Tecámac.


El saldo es de cuatro personas muertas y varios lesionados, incluido el conductor que provocó el accidente, quien aparentemente conducía en estado de ebriedad.

El accidente sucedió durante la madrugada de hoy afuera de la clínica 200 del IMSS en Tecámac/X: @CronicasLDN

Accidente en la México-Pachuca desata tragedia

De acuerdo con los primeros reportes, fue después de las 2:00 AM cuando dos vehículos protagonizaron un accidente a la altura de San Pedro Pozohuacán.


Se trata de un Nissan March color blanco con placas 497 YBZ y un Jetta color gris con matrícula NZT 7830, este último conducido aparentemente a exceso de velocidad y por un hombre en estado de ebriedad.


Tras impactar al otro vehículo, el conductor del Jetta perdió el control y se fue directamente contra las personas que se encontraban afuera del hospital.

El auto Jetta color gris fue el que atropelló a los familiares de los pacientes que esperaban afuera del nosocomio/Multimedios

Imágenes muestran magnitud del impacto

En imágenes que se han viralizado en redes sociales, se observa que el Jetta gris quedó en la entrada de la clínica 200 del IMSS en Tecámac, encima de algunos cuerpos de las víctimas, quienes esperaban noticias de sus familiares internados.

Saldo: 4 muertos y 7 lesionados

El saldo preliminar del accidente es de cuatro personas fallecidas, al parecer todas familiares, además de siete lesionados, incluido el automovilista que provocó el accidente, quien fue hospitalizado en calidad de detenido.

El Gobierno Municipal de Tecámac brindará apoyo integral a las familias y personas que así lo requieran tras el accidente ocurrido la madrugada de este lunes en el exterior del Hospital General de Zona No. 200, sobre la carretera México-Pachuca a la altura de San Pedro Pozohuacán, que dejó un saldo de 4 personas fallecidas y 7 lesionadas”, informó el gobierno de Tecámac.

Autoridades brindan apoyo a las víctimas

Sobre este fatal accidente, la presidenta municipal de Tecámac, Rosi Wong Romero, expresó su solidaridad con las personas afectadas.


Asimismo, reiteró que el Sistema DIF Municipal brinda acompañamiento cercano y empático, con apoyo emocional, asistencia social y seguimiento a las víctimas.

El conductor que presuntamente provocó el accidente fue detenido por las autoridades/Gobierno Tecámac

Fiscalía determinará situación del conductor

En cuanto al conductor que presuntamente ocasionó el accidente, será la Fiscalía General de Justicia del Estado de México la encargada de determinar su situación jurídica.

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