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VIDEO: Denuncian a conductor del Metro CDMX en presunto estado inconveniente en Línea 2

El tren presentó frenados bruscos y comportamiento irregular, lo que alertó a pasajeros./ Captura de pantalla
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 16:50 - 05 abril 2026
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De acuerdo con los reportes de usuarios, el conductor mostraba comportamientos que consideraron irregulares

Un nuevo incidente en el Metro de la Ciudad de México generó preocupación entre usuarios luego de que un conductor de la Línea 2 fuera señalado por presuntamente operar un tren en condiciones no aptas.

El caso salió a la luz tras la difusión de un video la noche del sábado en redes sociales, donde pasajeras denunciaron el comportamiento del operador mientras conducía un convoy.

De acuerdo con los testimonios, el tren presentaba movimientos irregulares, como frenados bruscos y aceleraciones inesperadas, lo que encendió las alertas entre quienes viajaban en la unidad.

Usuarias aseguraron que el operador se desvaneció sobre los controles por unos segundos./ Captura de pantalla

¿Qué ocurrió con el conductor en la Línea 2 del Metro?

Las usuarias relataron que el momento más crítico ocurrió entre las estaciones Nativitas y Villa de Cortés, donde el conductor aparentemente se desvaneció sobre el tablero de control por algunos segundos.

Ante la situación, pasajeras activaron las palancas de emergencia para detener el tren y evitar un posible accidente, mientras solicitaban apoyo de elementos de seguridad en la estación.

Al llegar a Villa de Cortés, las usuarias pidieron a un policía que interviniera y evitara que el operador continuara al frente del convoy, señalando que “ya no lo dejara manejar” debido a su estado.

Sin embargo, el conductor logró continuar su recorrido tras salir momentáneamente de la cabina para destrabar el sistema, mientras que, según los testimonios, no se realizó una revisión inmediata.

¿Qué dijo el Metro CDMX sobre el incidente?

Tras la difusión del video, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) informó que se llevará a cabo una investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar si hubo alguna irregularidad.

En un primer reporte, el organismo indicó que el conductor no presentaba signos de haber consumido alcohol, aunque reconoció que se revisarán los constantes bloqueos en la marcha del tren.

Asimismo, el Metro aseguró que las usuarias recibieron atención inmediata tras el incidente, en medio de la preocupación generada por la seguridad del servicio.

El conductor de la Línea 2 del Metro CDMX fue señalado por usuarias tras un incidente dentro del convoy./ Captura de pantalla
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