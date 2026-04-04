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“Lord Palomera”: exhiben a hombre que exigía palomera de Yoshi en estreno de Mario Bros

Tras un altercado, un joven fue arrestado, aunque se desconoce si fue por lo sucedido en la sala de cine
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 19:22 - 03 abril 2026
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Un video grabado en un cine de la CDMX desató polémica en redes sociales y dejó ver hasta dónde puede llegar la fiebre por un coleccionable

El estreno de la nueva película de Mario Bros no solo generó filas y expectativa entre fans, también dejó uno de los momentos más virales del momento.

Un hombre fue captado protagonizando un altercado dentro de un cine en la Ciudad de México al no poder conseguir la codiciada palomera de Yoshi, situación que lo llevó a ser bautizado en redes como “Lord Palomera”.

Redes lo apodaron "Lord Palomera". / RS

¿Qué pasó con “Lord Palomera”?

De acuerdo con los reportes, el incidente ocurrió en un complejo de cine donde se vendía el coleccionable inspirado en Yoshi, uno de los personajes más populares de la franquicia.

El hombre reclamó que no podía adquirir la palomera, argumentando que había visto que la venta estaría disponible ese día.

“Esto es una tontería...me están discriminando”, se escucha decir en el video antes de que la situación escalara.

La venta del producto estaba restringida a clientes con membresía especial, lo que generó molestia entre algunos asistentes.

El hombre reclamaba la polemera del persona de Mario Bros, "Yoshi". / Universal Pictures México

De reclamo a escándalo viral

Al enterarse de la restricción, el sujeto comenzó a insultar al personal del cine e incluso dañó material promocional del lugar.

La situación obligó a que fuera retirado del recinto por personal de seguridad, mientras continuaba discutiendo incluso fuera del lugar gritando "me secuestran".

La situación obligó a que fuera retirado del recinto por personal de seguridad. / RS

El momento fue grabado por el propio usuario y rápidamente se difundió en redes sociales, donde usuarios lo apodaron "Lord Palomera", siguiendo la tendencia de bautizar este tipo de comportamientos virales.

Furor por la palomera de Yoshi

El caso no es aislado. La palomera de Yoshi se convirtió en uno de los objetos más buscados tras el estreno, generando largas filas, quejas y hasta reventa en internet.

Así es la palomera de Yoshi. / RS

El coleccionable, con forma de huevo del personaje, se volvió altamente codiciado por fans y revendedores, lo que provocó que se agotara rápidamente en varios puntos de venta.

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