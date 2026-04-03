VIDEO: ¡Jesús cae y se lesiona durante Viacrucis en Edomex!

Un momento de la tradicional representación del Viacrucis en Xonacatlán, Estado de México, terminó en accidente luego de que un joven que interpretaba a Jesús cayera tras recibir un fuerte empujón durante la escenificación.

La celebración del viacrucis se lleva a cabo en gran parte del mundo. / iStock

¿Qué pasó durante el Viacrucis en Xonacatlán?

El incidente ocurrió la noche del Jueves Santo, mientras se llevaba a cabo una de las escenas de la Pasión de Cristo. El joven, identificado como Juan Enrique, de 26 años, cargaba la cruz cuando fue empujado por otro participante que formaba parte de la representación.

Debido a que tenía las manos atadas como parte del acto, no pudo detener la caída, por lo que se impactó directamente contra el suelo frente a los asistentes.

El joven que representaba a Jesús cayó durante el Viacrucis tras recibir un empujón. / RS

El momento generó preocupación entre el público, ya que todo ocurrió en cuestión de segundos durante una escena clave del recorrido religioso.

Video del momento se vuelve viral

El accidente fue captado en video y rápidamente comenzó a circular en redes sociales. En las imágenes se observa cómo el joven pierde el equilibrio tras el empujón y cae.

El momento fue captado en video y se difundió rápidamente en redes sociales. / RS

Reportan que el joven está estable

Tras la caída, el participante fue atendido en el lugar por servicios de emergencia. Posteriormente, se informó que su estado de salud es estable y no presenta lesiones de gravedad.

La Parroquia de San Francisco de Asís en Xonacatlán indicó que las actividades de Semana Santa continuarán conforme a lo programado.