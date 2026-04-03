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Directora de Educación de Neza captada en presunto estado de ebriedad en auto oficial

Captan a directora de Educación de Neza en presunto estado de ebriedad en auto oficial. / RS
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 17:05 - 03 abril 2026
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Un video viral desató polémica en el Estado de México y provocó una reacción inmediata de autoridades. Esto es lo que se sabe del caso.

Un video difundido en redes sociales encendió la polémica en Nezahualcóyotl, Estado de México, luego de que se exhibiera a una funcionaria pública en una situación que rápidamente generó indignación ciudadana.

Se trata de la entonces directora de Educación municipal, Erika Vianey Potrero Terán, quien fue captada a bordo de un vehículo oficial en presunto estado de ebriedad, lo que derivó en su destitución del cargo.

La directora de Educación de Nezahualcóyotl fue captada en un vehículo oficial en presunto estado de ebriedad. / RS

¿Qué pasó con la directora de Educación de Neza?

De acuerdo con los reportes, el video muestra a la funcionaria viajando junto a otros servidores públicos en un automóvil oficial del Ayuntamiento de Nezahualcóyotl, presuntamente bajo los efectos del alcohol.

Testigos señalaron que la unidad circulaba de manera imprudente, lo que provocó que automovilistas los confrontaran y comenzaran a grabar la escena.

La funcionaria viajaba acompañada de otros servidores públicos cuando fue grabada por ciudadanos. / RS

En las imágenes se escucha a una persona decir: “Vas tomando, vas bien peda, graba las placas”, mientras los ocupantes del vehículo son evidenciados.

Además, versiones indican que la funcionaria habría intentado cambiarse de asiento al notar que estaba siendo grabada, aparentemente para evitar ser identificada como quien conducía.

Testigos denunciaron que el vehículo oficial circulaba de manera imprudente en calles de Neza. / RS

Autoridades reaccionan: investigación y destitución

Tras la viralización del video, el alcalde de Nezahualcóyotl, Adolfo Cerqueda Rebolledo, informó que solicitó a la Contraloría Municipal iniciar una investigación formal sobre los hechos.

El edil fue claro al señalar que no se tolerarían conductas que comprometan la confianza ciudadana ni el uso indebido de recursos públicos.

“Dichos servidores públicos serán removidos de sus cargos, pues este gobierno es firme con las instituciones”, declaró.

Como resultado, la directora de Educación y otros dos funcionarios fueron separados de sus cargos por el uso indebido del vehículo oficial.

Uso de vehículo oficial desata críticas

Aunque el hecho habría ocurrido fuera del horario laboral, autoridades municipales puntualizaron que el uso de un automóvil oficial en esas condiciones constituye una falta administrativa.

El caso generó una fuerte reacción en redes sociales, donde usuarios cuestionaron la conducta de una funcionaria encargada del área educativa en uno de los municipios más poblados del Estado de México.

El caso generó indignación por el uso de recursos públicos en un contexto no autorizado. / RS

Más allá del video viral, el caso abrió el debate sobre la responsabilidad de los servidores públicos y el uso adecuado de los recursos gubernamentales.

La investigación sigue en curso, mientras autoridades aseguran que no habrá tolerancia ante actos que pongan en duda la integridad del servicio público.

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