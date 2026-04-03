“The Drama” con Zendaya y Robert Pattinson: fecha de estreno en México y de qué trata la película

La expectativa por The Drama no deja de crecer. La película protagonizada por Zendaya y Robert Pattinson promete convertirse en uno de los estrenos más comentados del año, no solo por su elenco, sino por la historia que plantea sobre el amor, los secretos y las relaciones al límite.

The Drama explora las tensiones de una relación cuando un secreto cambia todo a días de la boda. / @thedrama

¿Cuándo se estrena “The Drama” en México?

La cinta llegará a los cines de México el 9 de abril de 2026, unos días después de su estreno en Estados Unidos.

Además, la preventa de boletos ya se encuentra disponible, lo que confirma el alto interés del público por ver este proyecto en pantalla grande.

La química entre Zendaya y Robert Pattinson promete ser uno de los grandes atractivos de la película. / @thedrama

¿De qué trata “The Drama”?

Dirigida por Kristoffer Borgli, la película presenta la historia de una pareja aparentemente perfecta que está a punto de casarse.

Sin embargo, todo cambia cuando, durante los días previos a la boda, surge una confesión inesperada que sacude por completo su relación y pone en duda el futuro juntos.

La trama se desarrolla en medio de tensiones emocionales, decisiones difíciles y cuestionamientos sobre la confianza, llevando a los protagonistas a enfrentar lo que realmente significa amar a alguien.

La cinta dirigida por Kristoffer Borgli llega a México con una historia íntima y emocional. / @thedrama

Un estreno rodeado de expectativa y conversación

Desde antes de su llegada a cines, The Drama ha llamado la atención por su propuesta poco convencional dentro del género romántico.

La historia no solo aborda el romance, sino también los secretos del pasado y cómo estos pueden cambiarlo todo, lo que ha generado debate entre críticos y audiencia.

Además, la combinación de Zendaya y Robert Pattinson en pantalla ha elevado las expectativas, convirtiendo a esta película en uno de los lanzamientos más esperados de 2026.

The Drama busca mostrar el lado más complejo del amor y las decisiones difíciles. / @thedrama