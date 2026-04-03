VIDEO: Tekashi 6ix9ine sale de prisión y presume inesperado regalo de Nicolás Maduro

El rapero Tekashi 6ix9ine recuperó su libertad este 3 de abril luego de pasar varios meses en prisión en Estados Unidos, pero lo que más llamó la atención fue lo que mostró al salir: un objeto firmado por Nicolás Maduro.

El rapero Tekashi 6ix9ine, se encontraba en prisión en el Metropolitan Detention Center (MDC) de Brooklyn. / AP

¿Por qué estuvo en prisión Tekashi 6ix9ine?

De acuerdo con información judicial, el cantante —cuyo nombre real es Daniel Hernández— cumplió una condena de tres meses tras violar los términos de su libertad supervisada.

El artista se encontraba recluido en el Metropolitan Detention Center, en Brooklyn, Nueva York, luego de haberse declarado culpable de incumplir dichas condiciones en 2025.

El cantante presumió una figura con dedicatoria fechada el 2 de abril. / @6ix9ine

El detalle de Nicolás Maduro que presumió

Al salir de prisión, Tekashi 6ix9ine fue captado en video mostrando un peculiar objeto: una figura de “Bob Esponja” firmada por Nicolás Maduro.

“Ah, por cierto, miren... Maduro lo firmó, 2 de abril, Venezuela para siempre...", dijo el rapero mientras enseñaba el objeto a la cámara.

El mandatario venezolano se encuentra recluido en el mismo centro penitenciario desde meses atrás, lo que permitió que ambos coincidieran durante ese periodo. Ahí mismo también se encuentra ‘Diddy’ (Combs).

Tekashi mostró un objeto firmado por Nicolás Maduro al salir de prisión. / X: @AlertaMundoNews

Video se vuelve viral en redes

El momento fue difundido en redes sociales, donde rápidamente generó reacciones entre usuarios por la inusual escena tras la salida del rapero.

En las imágenes se observa a Tekashi 6ix9ine sonriente, rodeado de personas, mientras presume el objeto firmado, lo que volvió a colocarlo en tendencia.