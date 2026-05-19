Pachuca vs Washington Spirit: ¿Dónde y a qué hora ver la Semifinal de la W Champions Cup?

Llegó a su fin el Clausura 2026 de la Liga MX Femenil pero la actividad de clubes en el futbol femenino continúa. América, nuevo campeón del balompié mexicano, y Pachuca, uno de los cuatro semifinalistas, volverán a escena a nivel internacional este miércoles en las Semifinales de la W Concacaf Champions Cup, mismas que se disputarán en el Estadio Hidalgo.

Jugadoras de Pachuca en celebración en Fase de Grupos de la W Champions Cup | MEXSPORT

Las Tuzas clasificaron en el segundo lugar del Grupo A, justo detrás de las Águilas por una diferencia de tres puntos, y ahora se medirán a Washington Spirit, donde milita la defensa mexicana Rebeca Bernal. La zaguera se ha afianzado como titular en el equipo de la National Women's Soccer League (NWSL) y se enfrentará a compañeras de la Selección Mexicana como Charlyn Corral y Kenti Robles.

Así llegaron los dos equipos a Semifinales de la W Champions Cup

El conjunto mexicano clasificó segundo de su grupo con 7 puntos, producto de dos victorias, un empate y una derrota; ésta fue por marcador 1-0 en la Jornada 3 de la Fase de Grupos. Sus victorias fueron ante Chorrillo FC de Panamá (6-0) y contra Alajuelense de Costa Rica (5-0), por lo que con el empate a un gol ante Orlando Pride avanzó como segundo lugar gracias a la diferencia de goles a favor.

Por su parte, el club estadounidense terminó invicto la Fase de Grupos con tres victorias y un empate sin goles ante Gotham FC en la Jornada 4. Sin embargo, superó al conjunto gótico en goles porque goleó 0-7 a Alianza de El Salvador; 4-0 a Vancouver Rise de Canadá, y 4-0 a Rayadas de Monterrey, por lo que será un rival complicado para Pachuca.

¿Cómo llegan Pachuca y Washington Spirit?

En el caso de las Tuzas, tuvieron poco más de una semana sin actividad luego de quedar eliminadas en las Semifinales del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil. El equipo hidalguense cayó 4-1 en el Estadio BBVA contra Rayadas de Monterrey, eventual subcampeón del torneo, y fue la cuarta derrota en diez partidos para las dirigidas por Óscar Torres.

Jugadoras de Pachuca en celebración en Fase de Grupos de la W Champions Cup | MEXSPORT

Además de la vuelta ante la Pandilla, Pachuca perdió la ida de Cuartos de Final contra Chivas (2-1), en la Jornada 17 contra América (3-2) y en la Jornada 14 ante Monterrey (0-1); esta última fue su única derrota en casa en todo el torneo. Por otra parte, en sus últimos diez juegos logró cinco triunfos. En Fase Regular venció a Pumas (1-2), Santos (1-2), León (5-4); mientras que en Liguilla ganó la vuelta ante el Rebaño (2-0) y la ida ante Rayadas (2-0).

Pese a ello, Pachuca no pudo pelear por el título y ahora buscará su primer Final internacional ante un Washington Spirit, el cual el pasado fin de semana cayó 1-2 contra Orlando Pride y con ello terminó su racha de ocho juegos sin derrota. Luego de su descalabro 0-1 ante Portland Thorns en la jornada inaugural de la NWSL, el equipo dirigido por Adrián González empató sus dos siguientes compromisos y posteriormente logró seis triunfos al hilo.

Jugadoras de Washington Spirit en celebración en Fase de Grupos de la W Champions Cup | MEXSPORT

Con ello, el Spirit se encuentra actualmente en el cuarto puesto de la clasificación general con 18 puntos, apenas tres menos que el líder San Diego Wave. A falta de que se disputen todavía dos tercios de la temporada, el conjunto de Maryland tiene argumentos para luchar por el campeonato, aunque por ahora se centrará en su compromiso internacional.

¿Dónde y a qué hora ver el partido entre Washington Spirit y Pachuca?