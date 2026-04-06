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Astronautas de Artemis II rompen récord: Son los humanos que más lejos han viajado fuera de la Tierra

Los astronautas de esta misión ya escribieron sus nombres en la historia de la humanidad/AP
Geovanni Rodríguez Catarino
Geovanni Rodríguez Catarino 13:38 - 06 abril 2026
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La misión de la NASA, que busca explorar la Luna, rompió la marca del Apolo 13, conseguida en 1970

La misión Artemis II de la NASA marcó un hito en la exploración espacial al romper el récord de distancia alcanzada por seres humanos fuera de la Tierra, superando una marca que permanecía vigente desde hace más de cinco décadas.


La tripulación a bordo de la nave Orion, conformada por conformada por el comandante Reid Wiseman, el piloto Victor Glover y la especialista Christina Koch, junto con Jeremy Hansen, también especialista de la Agencia Espacial de Canadá logró alejarse más que cualquier misión tripulada anterior, convirtiéndose en los humanos que han viajado más lejos del planeta.

Artemis II tienen la misión de explorar la Luna para en un futuro alunizar nuevamente/AP

Superan récord del Apolo 13

Hasta ahora, el récord lo mantenía la misión Apolo 13 (1970), que había alcanzado una distancia aproximada de 400 mil kilómetros desde la Tierra.


Con Artemis II, la NASA logró superar esa cifra, estableciendo una nueva marca en la historia de los vuelos tripulados.


Las imágenes difundidas muestran la trayectoria de la nave alejándose progresivamente del planeta, con la Tierra visible cada vez más pequeña en el fondo del espacio.

Más allá de la Luna

Durante su recorrido, la nave no solo llegó a la órbita lunar, sino que se desplazó más allá de la Luna, alcanzando una distancia superior a los 400 mil kilómetros.


Las imágenes captadas desde la cápsula muestran la cara oculta del satélite, una zona que no es visible desde la Tierra, así como la curvatura lunar y el espacio profundo.

Artemis II superó una distancia de 400 mil kilómetros para ser los humanos que más lejos han viajado de la Tierra/AP

Un nuevo récord para la humanidad

Con este logro, los astronautas de Artemis II se convierten en los seres humanos que más lejos han viajado en la historia.


Este récord no se había superado desde las misiones del programa Apolo, lo que subraya la relevancia del avance tecnológico alcanzado por la NASA.

Imágenes del espacio profundo

Las imágenes difundidas muestran vistas del espacio profundo, donde la Tierra aparece como un punto distante, mientras la nave se interna en una región más alejada del sistema Tierra-Luna.


También se observan paneles de control dentro de la nave Orion, así como a los astronautas realizando tareas en un entorno de microgravedad.

Importancia del récord

El récord alcanzado no solo tiene valor histórico, sino que representa una prueba de las capacidades actuales para realizar misiones tripuladas a grandes distancias.


Este tipo de trayectos es clave para futuras misiones, incluyendo viajes de mayor duración hacia otros destinos del sistema solar.

Un paso hacia nuevas misiones

Artemis II forma parte del programa que busca regresar a la Luna y preparar futuras exploraciones, consolidando nuevas tecnologías para vuelos tripulados.


El récord de distancia alcanzado por la misión se convierte en un referente para las siguientes etapas de la exploración espacial.


En síntesis, la misión Artemis II estableció una nueva marca al llevar a sus astronautas a la mayor distancia jamás alcanzada por humanos, superando el registro del Apolo 13 y marcando un nuevo capítulo en la historia del espacio.

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