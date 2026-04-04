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¿Qué es “Rise”? La mascota de Artemis II que cumple una función clave en la misión a la Luna

Así luce “Rise”, la mascota de Artemis II que flotará cuando la nave entre en microgravedad. / NASA
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 14:56 - 04 abril 2026
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Un pequeño peluche se robó la atención en la misión Artemis II, pero su papel va mucho más allá de lo simbólico.

En medio de tecnología de punta, astronautas y una misión histórica rumbo a la Luna, un inesperado protagonista viaja a bordo de la nave Orion: un peluche llamado “Rise”.

Aunque a simple vista parece un objeto decorativo, esta “mascota” cumple una función crucial dentro de la misión Artemis II de la NASA, convirtiéndose en una pieza clave para los astronautas durante el vuelo.

"Rise" cumple una función crucial dentro de la misión Artemis II. / AP

¿Qué función cumple “Rise” en la misión Artemis II?

Lejos de ser solo un símbolo, “Rise” es un indicador de gravedad cero, un elemento utilizado en misiones espaciales para señalar el momento exacto en que la nave entra en microgravedad.

Su funcionamiento es simple pero efectivo: mientras la nave sigue bajo la influencia de la gravedad terrestre, el peluche permanece inmóvil; sin embargo, cuando se alcanza el entorno espacial, comienza a flotar dentro de la cabina, dando una señal visual inmediata a la tripulación.

“Rise” es un indicador de gravedad cero. / AP

El propio comandante Reid Wiseman explicó que este tipo de objetos son una forma “amigable y útil de resaltar el elemento humano” en medio de sistemas altamente complejos.

Un objeto simple con una tradición histórica

El uso de indicadores de gravedad cero no es nuevo. Esta práctica se remonta a 1961, cuando el cosmonauta Yuri Gagarin llevó un pequeño muñeco en su histórico vuelo.

Desde entonces, diferentes misiones han incorporado estos objetos, incluyendo figuras como Snoopy en vuelos anteriores de la NASA.

Más allá de lo técnico, estos elementos también ayudan a humanizar los viajes espaciales y generar conexión con el público.

La misión Artemis II ha comenzado. / AP

El significado detrás de “Rise”

“Rise” fue diseñado por un el estudiante Lucas Ye de California tras un concurso internacional en el que participaron más de 2,600 propuestas de distintos países.

El peluche tiene forma de Luna sonriente y lleva una gorra inspirada en la Tierra, en referencia a la icónica imagen “Earthrise” captada durante la misión Apolo 8.

Además, dentro del muñeco se guarda una tarjeta con los nombres de millones de personas que se sumaron a la iniciativa global para enviar su nombre al espacio, convirtiéndolo en un símbolo de participación colectiva.

Más allá de lo técnico, estos elementos también ayudan a humanizar los viajes espaciales. / NASA
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